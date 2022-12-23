【好想去旅行】近9成港人計劃2023年出遊　半數欲提升外遊預算成亞洲之冠

▲ 每2名港人便有1名打算增加外遊預算，成為全亞洲最高消費意欲的地區之一。 日本、南韓及新加坡升幅最為顯著。（資料圖片）

根據 Klook 《2023亞太區旅客行為調查》，近9成受訪港人（86%）計劃在未來1年內出發外遊，其中3分之1更渴望至少去2至4次旅行。儘管7成的港人擔心全球經濟衰退的影響，但近9成人（84%） 都渴望旅行，更有約3分之1的港人已經預訂2023年的旅行。

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一向熱愛旅遊的港人更甚傾向報復式消費，當中每2名港人便有1名打算增加外遊預算，成為全亞洲最高消費意欲的地區之一。

日本、南韓及新加坡升幅最為顯著

自本港逐步放寬入境檢疫要求及來往各地航班逐漸恢復後，海外旅遊活動需求錄得顯著上升，海外活動及產品預訂額按月增長近4成。

根據Klook內部數據，撤消黃碼後首星期Klook平台上的海外活動預訂量較去年同期激增28倍。平台上海外活動相關資訊的流量亦躍升20倍，而內地及澳門相關活動及內容的瀏覽量亦按星期增加了113%。

另外，整體有關海外活動預訂額亦有上升趨勢，人均預訂額較去年同期增長近4成，尤以港人熱門的旅行地點日本、南韓及新加坡升幅最為顯著。

2023年旅遊關鍵趨勢 ● 傾向短途行程：渴望的旅行日數是3-5天 (50%)，其次為6-9天（46%）及10天或以上（15%）。

● 旅遊預算不減反增：半數港人（50%）計劃增加旅行開支，亦有4成人的旅行預算保持不變，只有少於2成人（1% ）計劃減少旅行支出。

● 港人最關心旅行費用（47%）、在旅遊期間感染新冠肺炎 （46%）以及交通（34%）。

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責任編輯：李智美