業主肯一減再減　上車客493萬購青怡花園兩房　相比去年高位平近百萬

中原地產黃國強表示，最近利好消息漸增，市況開始明朗化，吸引買家回流市場尋寶。青衣區本月錄得約65宗二手買賣成交，較上月反彈20%，成交量屬今年第二高。其中青怡花園6座高層F室成交，實用面積343平方呎，兩房間隔今年10月以580萬元放盤，本月降價至520萬元，新近經買家洽購後，業主肯進一步減價，最後以493萬元成交，實用呎價14,373元，累減幅度達15%。

黃國強指，買家為同區上車客，早於一年前已開始睇樓，當時樓價高企，最終未有入市，最近見樓價已回落約2成，跌幅吸引，因此重燃入市意欲，隨即復出覓盤。由於上址景觀開揚，近望青衣公園，遠望小海景，屬於優質戶，適逢業主減價便立即洽購，見樓價相比去年高位平近百萬元，所以即時決定購入。原業主則於1996年2月以156萬元購入單位，持貨26年多，帳面獲利337萬元，單位期內升值2.2倍。

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