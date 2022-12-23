  • 18°C
香港時間 : 20221223日 (週五) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

業主肯一減再減　上車客493萬購青怡花園兩房　相比去年高位平近百萬

股樓投資 15:17 2022/12/23

分享：

分享：

中原地產黃國強表示，最近利好消息漸增，市況開始明朗化，吸引買家回流市場尋寶。青衣區本月錄得約65宗二手買賣成交，較上月反彈20%，成交量屬今年第二高。其中青怡花園6座高層F室成交，實用面積343平方呎，兩房間隔今年10月以580萬元放盤，本月降價至520萬元，新近經買家洽購後，業主肯進一步減價，最後以493萬元成交，實用呎價14,373元，累減幅度達15%。

黃國強指，買家為同區上車客，早於一年前已開始睇樓，當時樓價高企，最終未有入市，最近見樓價已回落約2成，跌幅吸引，因此重燃入市意欲，隨即復出覓盤。由於上址景觀開揚，近望青衣公園，遠望小海景，屬於優質戶，適逢業主減價便立即洽購，見樓價相比去年高位平近百萬元，所以即時決定購入。原業主則於1996年2月以156萬元購入單位，持貨26年多，帳面獲利337萬元，單位期內升值2.2倍。

延伸閲讀【有相睇】將軍澳交通升級吸引外區客進駐 海天晉四房大戶1880萬成交

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

同場加映【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

同場加映【溫股知新】波幅漸細 明年再計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

青怡花園 青衣 中原地產 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

【筍工介紹】轉工好選擇 康樂及文化事務署行政助理 月薪逾2.7萬

下一篇文章

【券商點睇】光大看好內銀「親周期」表現 招行郵儲行CP值高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】火雞以外聖誕派對必備食品! 6 大酒店出品限定聖誕蛋糕 低至$268就食到
【著數優惠】火雞以外聖誕派對必備食品! 6 大酒店出品限定聖誕蛋糕 低至$268就食到
【2023年部署】大和重申看好內地科網股明年前景 列5股為首選
【2023年部署】大和重申看好內地科網股明年前景 列5股為首選
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【經典重現】洲際酒店前身翻新近2年 麗晶酒店2023年初重開 四大經典餐廳26/12起試業
【經典重現】洲際酒店前身翻新近2年 麗晶酒店2023年初重開 四大經典餐廳26/12起試業
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款