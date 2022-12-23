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【FB母企】Meta同意7.25億美元和解劍橋分析案

股市 15:14 2022/12/23

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【FB母企】Meta同意支付7.25億美元和解　被指非法與劍橋分析共享用戶數據

Facebook母企Meta（美：META）同意以7.25億美元（約56.5億港元），就涉嫌非法挪用Facebook客戶數據分享予市場調查機構劍橋分析（Cambridge Analytica）一案和解。原告在聲明中指出，這是歷來就數據私隱發起的集體訟案中，和解金額最高的案件。

總部於英國的劍橋分析被指在2016年特朗普競選美國總統時，從Facebook獲取8700萬名用戶數據。Facebook於2018年遭用戶提出集體訴訟，Facebook曾稱，有關分享數據條款已列在用戶條款之內，而且認為社交平台上資訊不等同於私隱，Meta創辦人朱克伯格曾就案件出庭應訊。

Meta於今年8月已表示，同意庭外和解劍橋分析案件，但未有披露和解條款。

【ET財智Talk】牛市重臨兩大條件 滙豐金融服務劉紹文剖析2023年港股選股策略！

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【facebook】Meta周二股價跌逾6%　面臨歐盟禁止基於個人資料發布廣告

編輯：麥德銘

美股 Meta 朱克伯格 社交平台 Facebook
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