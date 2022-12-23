【筍工介紹】轉工好選擇 康樂及文化事務署行政助理 月薪逾2.7萬

又到年尾，不少打工仔都準備好離開現有公司，想轉工又心思思，可以先試試這份政府工，雖然不是公務員職位，但人工理想，而且是政府工。康樂及文化事務署請行政助理，每月工資27,645元，職責包括提供各類型的行政支援，包括人力資源管理、一般行政支援、財政資源管理、項目／系統規劃與發展，以及為會議提供秘書支援服務。

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