英國救護員下月再罷工兩日 工會控政府拒就薪酬談判

英國救護車服務人員周三（21日）發起大規模罷工，約2.5萬人參與。工會代表指控政府拒絕就薪酬談判，宣布下月會再罷工兩日。衛生大臣柏建熙對工會進一步罷工感到失望，稱行動不符合任何人的最佳利益。

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Unison、英國總工會（GMB）及團結聯盟（Unite unions）成員於英格蘭及威爾斯地區罷工，包括救護員、接線員和技術人員在内約2.5萬人參與行動。另外，GMB的救護服務成員也會在本月28日罷工。

工會周四（22日）宣布，英格蘭五個地區的救護車服務人員下月11日及23日會分別罷工24小時，期間僅處理999熱線等最嚴重緊急求助個案。而且有別於本月僅999熱線團隊參與，今次所有範疇的救護車服務人員都會參與罷工。

Unison工會代表指，政府拒絕就薪酬談判的直接結果就是升級罷工行動。

柏建熙（Steve Barclay）對工會升級行動感失望，形容進一步罷工不符合任何人的最佳利益。他又指工會提出的加薪要求變相要削減前線服務資金，並導致病人治療進一步延誤，敦促工會重新考慮罷工決定。

柏建熙再三表示，救護車服務人員已獲獨立薪酬審查機構建議的加薪幅度，政府無法承受任何額外加幅。

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Unison秘書長Christina McAnea表示，沒有醫護人員願意罷工，但舉行談判是結束糾紛的唯一途徑。

她批評柏建熙此刻不應指控國民保健服務（NHS）員工刻意罷工損害公眾，敦促對方停止説謊或侮辱員工，就加薪舉行適當談判。

根據英格蘭國民保健服務（NHS England）的最新統計數據，周三罷工前已有四分之一的救護車在急症室外延誤超過一個小時。

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責任編輯：鄭錦玲