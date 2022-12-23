【科企裁員】美光明年裁員近5千人　暫停發放年終獎金

近期經濟疲弱，不少科企都宣布裁員。芯片製造商美光（Micron）在臨近年末，亦為員工帶來壞消息。美光近日宣布，將於2023年裁減10%人手，估計接近5,000人受影響，並停發2023年的獎金。

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外媒《CNBC》引述一份美光提交予美國證券交易委員會（SEC）的文件，該企於12月21日宣布了一項重組計劃，以應對充滿挑戰的行業環境，當中包括裁員、停發年終獎金，和減少對製造效力和成本削減計劃的投資。

據該文件顯示，美光目前擁有約4.8萬名員工，明年將通過自願離職和裁員的方式，使員工人數減少10%。另預計本季度，營收達38億美元（約297億港元），與重組相關的費用為3,000萬美元（約2.3億港元）。

美光行政總裁Sanjay Mehrotra表示，在過去幾個月，該企看到需求急劇下降，內存供應過多使失去定價權。預計美光的盈利將在2023年底前「繼續面臨挑戰」，但公司收入和自由現金流量將在2023年中稍後時間恢復。

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責任編輯：殷凱怡

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