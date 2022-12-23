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【職場熱話】搵份月薪2萬工作 打工仔呻老細「真係會用到你盡」 網民：薪金要求要寫盡啲

理財智慧 20:11 2022/12/23

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人工高低往往反映了工作量及重要性，打工仔付出一分努力，自然希望獲得一分收穫，但正如歌詞所言「家陣惡搵食，邊有半斤八兩咁理想 」，最近有打工仔在討論區發帖，指自己見一份2萬月薪的工作，但工作要求卻超乎常理地多，概嘆老細「真係會用到你盡」。

事主見2萬工經歷：

    點擊圖片放大
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同場加映：【溫股知新】波幅漸細 明年再計

對於事主的概嘆，網民普遍都表示認同，認為現時很多老細以為2萬人工就很高，往往對員工有不切實際的要求標準。

網民回應：

如果好似樓主所講一個人做幾個人既野，明明老闆可能要用5萬至6萬元，請2至3人做嘅野，而家只係比2萬人工你一個做晒，我情願無聊小啲野做，如果唔係會好辛苦

一個見過世面，先至知，阿媽最老套果句，唔係完全是廢話！（細個比心機讀書，做醫生、律師、會計師、建築師）

真⋯⋯人工一到2字頭，啲老細就覺得俾好多錢出嚟，打工仔預左食最少1.5人工作量；然後一攞起手機就出現好似超得閒無嘢做既錯覺，諗計再塞多啲嘢俾你做

就算一蚊人工都會用到你盡。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

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責任編輯：李兆明

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