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【國會暴動】美眾院調查最終報告出爐 控特朗普涉圖謀顛覆民主

環球社會熱點 15:14 2022/12/23

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美國眾議院的2021年國會山莊暴動調查委員會繼日前，建議向前總統特朗普提出多項刑事檢控後，在最終版本的調查報告亦指控，特朗普涉嫌參與多方陰謀，意圖違反美國人民意願及顛覆民主。

【國會暴動】美眾院調查委員會建議刑事起訴 特朗普批企圖阻再參選 【下一頁】

周四（22日）公開的分8章節﹑合計共845頁調查最終報告指出，特朗普（Donald Trump）明知已經落敗後，仍然向州政府人員及前副總統彭斯（Mike Pence）施壓，要求推翻2020年總統大選結果，被指需要為其後聚集的暴徒負上直接責任，以及拒絕譴責事件或鼓勵他們離開。

報告直指，當日暴動的核心成因正是特朗普，假如沒有他的參與，其時相關連串事件不會發生。報告指控特朗普，為多方意圖違反美國人民意願及顛覆民主的陰謀一部分。

委員會估計，選後至暴動前夕，特朗普與核心圈子參與至少200宗公開或私下接觸他人，意圖透過不同渠道向州或地方選舉人員施壓。

特朗普讚馬斯克「英雄」估對方搞Twitter民調為劈炮 【下一頁】

同時，報告內包括前白宮幕僚長梅多斯的助手哈欽森（Cassidy Hutchinson）證供，她指自己曾被告知，她對國會山莊暴動相關事件內容知道的內情愈少，對她個人愈好。根據供詞，哈欽森指是特朗普律師之一的Stefan Passantino向她「忠告」。

報告亦列出17項特別證據，商討特朗普及迎分核心圈人士的行為相關的法律含義，當中包括向司法部提出與特朗普及多名人士相關的刑事檢控建議。有關部分內容早於周一（19日）已公開。

最終報告出爐後，特朗普在自家社交平台Truth Social批評報告是「民主黨片面之辭」，直斥是「獵巫」行為。特朗普指報告未能調查國會山莊暴動的真正原因及選舉舞弊。

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責任編輯：吳漢培

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