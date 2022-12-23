【後疫情時代】日借勢培育「武術旅遊」　成激活地區經濟催化劑

日本國家旅遊局（JNTO）最新發表的訪日外國旅客人數統計，2022年11月單月共有934,500名遊客訪日，與去年同月相比激增4,418.4%，而與疫情前（2019年）同月相比則下跌61.7%，可見新冠疫情無疑重重打擊近年吹捧「觀光立國」的日本旅遊業。不過，在日本放寬新冠疫情下的入境限制後，為了武術修行或體驗而訪日的「武術旅遊」出現了復甦跡象。

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各地推武術旅遊體驗

日本體育廳2018年其中一項調查結果顯示，作為海外遊客在日本「最想看的體育項目」， 武術方面（不包括大相撲）在三個地區排名第一，兩個地區排名第二。基於這個背景，日本政府將「武術旅遊」作為激活地區經濟的催化劑，一直扶持其內容製作和推廣。

在被認為是空手道發源地的沖繩，共有約360個空手道道場。縣內有旅行社與知名空手道道場合作，為前來日本「修行」的海外愛好者提供旅行服務。日本各地為了激活地區經濟而不斷作出多種嘗試，例如宮崎縣利用劍道盛行的優勢，從國外吸引劍道家；東京有旅遊社安排海外遊客在餐廳體驗相撲和在相撲部屋參觀訓練等旅遊項目。

武術旅遊靠可持續發展定生死

有從事防具出口的日本武術公司高管表示，推動「武術旅遊」重點是「能否建立可持續性的機制，例如有組織的招商活動」，籲各地加快建立體制，包括建立可在地區的道場之間共同分享訪日遊客信息的預約平台等。

世界經濟論壇（WEF）早前發表2021年版《旅遊業競爭力報告》中，日本在「旅行和觀光競爭力排行榜」首次榮登榜首。全球的空手道及柔道等9項武術的愛好者據悉已超過5,000萬人，日本政府因而試圖將「武術」打造成吸引遊客的文化產業。

「與新冠共存」也是一重要課題。日本政府早前提出了到2030年全年訪日遊客人數達到6,000萬人的目標，但當地旅遊業目前尚未完全從新冠疫情的影響中恢復。日本如果將「武術」締造成為新的旅遊內容，那麼距離實現「觀光立國」將會更進一步。

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責任編輯：楊嘉軒