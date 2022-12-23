大富翁説明書揭一關鍵規則 助玩家快速結束游戲

大富翁這款經典桌遊深入民心，但游戲説明書原來暗藏一條重要游戲規則，只要掌握這條規則就能快速結束大富翁游戲。有人在網上公開這條規則後，不少網民都大感震驚並表示以前從未聽過。

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網民Dtrain22在社交媒體Twitter發文，驚呼自己剛剛發現原來一直以來都搞錯了大富翁游戲的玩法。

原來正式玩法是，如果有玩家來到無主的土地可選擇購買與否。如果玩家決定不購買，這塊土地就會立刻進入無底價的拍賣程序，所有玩家都可參與拍賣，價高者得。

網民更貼出游戲説明書截圖，上面列明：「每當玩家降落在無主物業時，可用印出價格向銀行購買物業。如果玩家不想購買該物業，就會由銀行家在拍賣會上賣給出價最高的人。」

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很多網民看到這條規則後忍不住懷疑人生，更有網民笑言終於意識到為何以前玩大富翁要這麽長時間。

另一名網民就指，這條規則除了節省大量時間，也讓游戲變得更公平和有意義。

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責任編輯：鄭錦玲