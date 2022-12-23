【聖誕好去處】凱悅集團餐飲聖誕預約近爆滿　顧客消費意欲比上年增（多圖）

▲ 與上年度同期相比，客人於節日期間的消費及慶祝意欲有所增長。（凱悅集團提供圖片）

凱悅集團旗下的主要餐飲場所於聖誕節慶期間預約已接近全數額滿，與上年度同期相比，客人於節日期間的消費及慶祝意欲有所增長。

【聖誕商機】餐飲業聖誕生意 料重回疫前8成水平

以香港君悅酒店為例，酒店特別營造沈浸式聖誕節體驗，節日期間除了極光為題的聖誕老人和小精靈會面、週末和節日期間的聖誕頌曲表演外，今年除夕夜Grand Hyatt Steak House更幻變成神秘Maison Rouge之夜，推出紅色主題晚餐、無限暢飲香檳、現場樂隊、DJ 等精彩表演。

聖誕限定菜單受歡迎

另外，香港維港凱悅尚萃酒店的The Farmhouse咖啡廳和Cruise空中餐廳及酒吧今年推出的聖誕限定菜單亦廣受歡迎，推出以來持續收到客人查詢及預訂。

而Cruise空中餐廳及酒吧舉辦的除夕化妝舞會倒數晚宴反應亦相當熱烈。為增加多重娛樂享受，除了自助拍照攤位、最佳打扮比賽及競飲遊戲外，酒店特邀Robert Mondavi Private Selection合作，聯同本地樂隊、歌手於節慶期間連續4個周末表演（包括聖誕及新年），讓客人在現場音樂中品嘗美饌與佳釀，歡慶美好新一年。

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記者：李智美