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英格蘭鐵路明年加價5.9% 工黨狠批「噁心」

環球社會熱點 14:10 2022/12/23

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英國通脹率高企，民眾生活壓力大增。但民眾未來外出成本將再次增加，因為鐵路票價將在明年3月上調5.9%。商界及社運人士批評，增幅將嚴重打擊出行人士。在野工黨甚至狠批，加幅令人「噁心」。

英國第三季GDP終值意外下調 按季跌0.3%  【下一頁】

英國政府宣布，2023年3月5日起，英格蘭鐵路收費將上升5.9%。運輸大臣夏萬恒（Mark Harper）形容，今次調整是政府史上最大的鐵路收費干預，指鐵路公司今年經營困難，高通脹影響全英，調整是在通脹高企下維持鐵路服務成本受控的措施。

運輸部指自新冠肺炎疫情流行以來，花費在資助鐵路業的開支已多達310億英鎊（約2,913億港元），較正常時期的160億英鎊（約1,503億港元）明顯增加。

鐵路票價多數按照零售物價指數（RPI）調整，今次增幅亦是過去10年來最大。但今次亦是逾25年來首次，幅度未有跟足RPI調整。政府指幅度是跟隨今年7月的平均薪資增長，而非當月高達12.3%的RPI。

英超市聖誕節火雞賣1400蚊被嫌貴 網民列3原因撐合理 【下一頁】

工黨稱多數鐵路公司未能運作足夠班次，特別是北部地區，直斥加價是「噁心的笑話」。影子運輸大臣黑格（Louise Haigh）更坦言，數以百萬依賴鐵路服務的民眾為長達12年保守黨失敗掌政付出代價。

獨立監察組織Transport Focus總監David Sidebottom指調查顯示，多數乘客不認為鐵路費用與服務價值相符。Sidebottom雖然支持加價低於通脹並延至明年3月，但認為收費及票務需要長遠改革。

提倡改善公共交通的組織人士Norman Baker指升幅即使低過通脹，但仍會嚇阻不少乘客。Baker認為鐵路票價應該凍結，鼓勵更多人利用鐵路服務。

商界更稱，鐵路乘客已深受罷工﹑服務不穩定及聖誕節前班次取消影響，加價無疑使民眾生活雪上加霜。

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責任編輯：吳漢培

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