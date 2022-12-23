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【電動車】比亞迪午後續挫4%　副總裁：約有兩到三成工人因新冠沒法上班　每天減產達3000輛、料未能達成年度目標

股市 13:50 2022/12/23

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【電動車】比亞迪副總裁：約有兩到三成工人因新冠沒法上班　每天減產達3000輛、料未能達成年度目標

中國疫情大爆發，比亞迪 （01211） 成為又一家受到疫情影響的大型車企，比亞迪執行副總裁廉玉波周四在深圳舉行的APEC 2022中小企業工商論壇上表示，這幾天由於不少工人感染了新冠，嚴重影響了生產，每天生產的汽車要減少2,000到3,000輛。

比亞迪午後續挫4%，報193.5元。

同時，廉玉波還表示，比亞迪約有兩到三成的工人沒法上班，還在家中隔離，而他的這段講話視頻被放在了網上。

作為中國最大的電動汽車製造商，比亞迪原計畫2022年生產190萬輛純電動和混動汽車。他補充道，但這個月汽車產量減少多達3萬輛，全年如今能達到188萬輛左右。

比亞迪代表暫無法就視頻中的講話置評。

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編輯：姚卓然

比亞迪股份（01211） 比亞迪 電動車 疫情 汽車
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