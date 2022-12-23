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【客戶資料外洩】黑客入侵LastPass數據庫　竊取大量客戶電郵、電話號碼

科技 14:00 2022/12/23

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國際密碼管理服務商LastPass昨（22）表示，黑客入侵LastPass的數據庫，部分用戶資料已被盜。

不少人依賴密碼管理器記住各綫上帳戶密碼，使收集大量用戶資料的綫上密碼管理工具，成為黑客盜取個人資料的好地方。國際密碼管理服務商LastPass昨（22）表示，黑客入侵LastPass的數據庫，部分用戶資料已被盜。

【Twitter伏工？】天才黑客Geohot離職Twitter　加盟僅一個月

LastPass行政總裁Karim Toubba於官網發表安全事件通知稱，該企於8月遭黑客入侵，雖然當時黑客未能訪問客戶數據。但LastPass在11月，再次檢測到入侵事件。相信是次黑客，是借用較早前的被洩露的消息來源代碼和技術訊息，再透過攻擊LastPass的內部員工帳戶，繼而入侵數據庫。

據悉，黑客已竊取了大量客戶數據，包括姓名、電子郵件地址、電話號碼和一些賬單資訊。若黑客一旦獲得雲儲存訪問密鑰和雙存儲庫解密密鑰，能從加密密碼庫中，複製客戶保險庫數據的備份。但Toubba強調，客戶的密碼庫是加密的，只能透過客戶的主密碼解鎖，而相關的主密碼只有客戶自己知道，黑客從未訪問過主密碼。

此外，該企表示，LastPass不會儲存完整的信用卡號，信用卡信息也不會在雲儲存環境中存檔，沒有證據表明任何未加密的信用卡數據被訪問過。提醒用戶，黑客可能會「嘗試使用暴力破解你的主密碼並解密它們，以獲取的密切庫數據副本」。為安全起見，用戶應該「永遠不要在其他網站上重複使用主密碼」。

【網絡安全預測】明年黑客攻擊新趨勢　專家料「網絡犯罪即服務」冒起

【加密貨幣】熱潮持續　小心騙徒利用網絡資源行騙

責任編輯：殷凱怡

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