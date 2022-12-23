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【異動股｜生科股】和鉑醫藥午後曾升近四成　與科倫博泰生物醫藥簽署兩款產品分成協議

股市 13:37 2022/12/23

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【異動股｜生科股】和鉑醫藥午後曾升近四成　與科倫博泰生物醫藥簽署兩款產品分成協議

和鉑醫藥 （02142） 於中午公布，全資子公司諾納生物（蘇州）與四川科倫博泰生物醫藥股份簽署兩項補充協議，其中諾納生物與科倫博泰一致同意科倫博泰有權就雙方共同開發 的兩款ADC產品許可給被許可第三方。

和鉑醫藥曾最高升39.6%，高見2.54元，現大升26.4%，報2.31元，創3個月高。

根據補充協議，諾納生物有權獲得源於該兩款產品（產品1和產品2）所得款項的30%，具體包括產品1為諾納生物許可科倫博泰授權第三方項目，諾納生物有權獲得產品1首付款、里程碑付款和分級特許權使用費的30%；產品1首付款為3000萬美元，諾納生物有權獲得其中的30%。

而產品2為諾納生物許可科倫博泰與第三方合作開發項目；諾納生物有權獲得產品2首付款、里程碑付款和分級特許權使用費的30%。

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編輯：姚卓然

港股 和鉑醫藥—B（02142） 異動股 醫藥股
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