【英國王室】凱特致敬英女王：失去她的聖誕很不一樣

英國王儲妃凱特第二年主持王室聖誕頌歌音樂會，節目將於平安夜播出。凱特在介紹音樂會期間談及對聖誕節的感受，形容今年聖誕節沒有英女王的感覺會非常不同。她主持聖誕頌歌是向英女王致敬，希望人們聚首一堂謹記信仰、友誼和家庭的重要性。

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凱特（Kate Middleton）去年首度主持聖誕頌歌音樂會，已獲得外界一致好評。凱特今年決定再於西敏寺舉辦一場聖誕頌歌，與英王查理斯三世（King Charles III）伉儷等多名王室成員早於上周四（15日）拍攝完畢，節目特輯周六（24日）平安夜會於獨立電視台（ITV）播出。

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凱特表示去年的聖誕頌歌讓其憶起，自己最喜歡聖誕節的一點就是人們得以相聚、慶祝和感受特別時刻，也能回憶過去一年的事。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）今年9月逝世，終年96歲。

凱特形容今年將會是很多民眾首個不再有英女王陪伴的聖誕節，英女王多年來重視聖誕節，聖誕節讓人們聚集在一起，也提醒大家有關信仰、友誼和家庭的重要性。

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今年的聖誕頌歌音樂會中，凱特特別邀請數百名對全國各地有貢獻的嘉賓出席儀式。凱特表示這群嘉賓展示了聯繫和社區價值觀的力量，能延續英女王表彰和感謝超越自我和支持別人的人這項傳統。

凱特更形容英女王為人們留下一份不可思議的遺產，也深深激勵很多人，因此今年的聖誕頌歌是獻給英女王和所有不幸離開大家的人。

她坦言沒有了英女王，雖然今年的聖誕節感覺很不一樣，但民眾仍可記住共同回憶和傳統，鼓勵民眾放慢步伐和親友慶祝聖誕節。

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責任編輯：鄭錦玲