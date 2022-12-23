  • 19°C
香港時間 : 20221223日 (週五) 14:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】凱特致敬英女王：失去她的聖誕很不一樣

環球社會熱點 13:30 2022/12/23

分享：

分享：

英國王儲妃凱特第二年主持王室聖誕頌歌音樂會，節目將於平安夜播出。凱特在介紹音樂會期間談及對聖誕節的感受，形容今年聖誕節沒有英女王的感覺會非常不同。她主持聖誕頌歌是向英女王致敬，希望人們聚首一堂謹記信仰、友誼和家庭的重要性。

拜登發表聖誕講話 呼籲美國人團結 【下一頁】

凱特（Kate Middleton）去年首度主持聖誕頌歌音樂會，已獲得外界一致好評。凱特今年決定再於西敏寺舉辦一場聖誕頌歌，與英王查理斯三世（King Charles III）伉儷等多名王室成員早於上周四（15日）拍攝完畢，節目特輯周六（24日）平安夜會於獨立電視台（ITV）播出。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

凱特表示去年的聖誕頌歌讓其憶起，自己最喜歡聖誕節的一點就是人們得以相聚、慶祝和感受特別時刻，也能回憶過去一年的事。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）今年9月逝世，終年96歲。

凱特形容今年將會是很多民眾首個不再有英女王陪伴的聖誕節，英女王多年來重視聖誕節，聖誕節讓人們聚集在一起，也提醒大家有關信仰、友誼和家庭的重要性。

【英國王室】哈里梅根新紀錄片現身 新西蘭總理急撇關係 【下一頁】

今年的聖誕頌歌音樂會中，凱特特別邀請數百名對全國各地有貢獻的嘉賓出席儀式。凱特表示這群嘉賓展示了聯繫和社區價值觀的力量，能延續英女王表彰和感謝超越自我和支持別人的人這項傳統。

凱特更形容英女王為人們留下一份不可思議的遺產，也深深激勵很多人，因此今年的聖誕頌歌是獻給英女王和所有不幸離開大家的人。

她坦言沒有了英女王，雖然今年的聖誕節感覺很不一樣，但民眾仍可記住共同回憶和傳統，鼓勵民眾放慢步伐和親友慶祝聖誕節。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】哈里梅根新紀錄片現身 新西蘭總理急撇關係
2022/12/22
【英國王室】哈里梅根新紀錄片現身 新西蘭總理急撇關係
女星瞓敞開棺材演戴妃遺體《王冠》不敬死者捱轟
2022/12/22
女星瞓敞開棺材演戴妃遺體《王冠》不敬死者捱轟
英名嘴寫專欄想梅根遊街示眾 收1.75萬宗投訴破紀錄
2022/12/21
英名嘴寫專欄想梅根遊街示眾 收1.75萬宗投訴破紀錄
Netflix再有哈里梅根紀錄片 大除夕播出
2022/12/21
Netflix再有哈里梅根紀錄片 大除夕播出
查理斯肖像紙鈔設計面世 24年中先流通
2022/12/20
查理斯肖像紙鈔設計面世 24年中先流通

你可能感興趣

【英國王室】哈里梅根新紀錄片現身 新西蘭總理急撇關係
14:50 2022/12/22
【英國王室】哈里梅根新紀錄片現身 新西蘭總理急撇關係
女星瞓敞開棺材演戴妃遺體《王冠》不敬死者捱轟
08:05 2022/12/22
女星瞓敞開棺材演戴妃遺體《王冠》不敬死者捱轟
英名嘴寫專欄想梅根遊街示眾 收1.75萬宗投訴破紀錄
16:00 2022/12/21
英名嘴寫專欄想梅根遊街示眾 收1.75萬宗投訴破紀錄
皇室 凱特王妃 英女皇 聖誕節 英國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間14:00）

下一篇文章

拜登發表聖誕講話 呼籲美國人團結
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃2022】麥巴比半場爆粗鬧醒法國隊友 惜終功虧一簣
【世界盃2022】麥巴比半場爆粗鬧醒法國隊友 惜終功虧一簣
【英國王室】哈里梅根新紀錄片現身 新西蘭總理急撇關係
【英國王室】哈里梅根新紀錄片現身 新西蘭總理急撇關係
新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間13:00）
美國網民大讚 澤連斯基講英文好過拜登
美國網民大讚 澤連斯基講英文好過拜登
英護士工作期間拎兩粒止痛藥 被炒再被告盜竊
英護士工作期間拎兩粒止痛藥 被炒再被告盜竊
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款