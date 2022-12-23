▲ 【AAPL】多家美資銀行據報拒擴大與蘋果合作 高盛何以成為唯一首肯大行？

美資科網公司近年屢嘗試跨界提供金融服務，不論是Facebook母企Meta（美：Meta）提出的穩定幣網絡、Google嘗試在數碼錢包引入支票，都遇監管阻力或成效不彰。華爾街日報引述消息指，蘋果（美：AAPL）近年多次尋求與銀行合作，讓客戶可在數碼錢包中查看存款結餘，但絕大多數大型銀行都拒絕合作，唯獨高盛（美：GS）有意與蘋果擴大合作。

報道引述消息指，美國銀行業界憂慮與蘋果擴大合作，會變相將客戶拱手讓予蘋果，淪為蘋果品牌下的附屬技術供應商。

蘋果常以用戶體驗為由，以自家推出的服務為iPhone首選選項，包括Apple Pay 為手機支付的預設選項，令部分大型金融機構如摩根大通、Capital One Financial放棄推出自家數碼支付錢包。

高盛零售業務起步較遲 不著眼於服務是否以自家品牌推出

高盛在金融海嘯前專注於投資銀行業務，隨海嘯後監管收緊，高盛嘗試增加零售銀行業務，但成果未能突出，令該行更願意嘗試與蘋果合作。華爾剩日報引述消息指，高盛正期望擴大支付業務，不介意將自己定位為金融服務幕後的技術參與者，不著眼服務是以「高盛」或是「蘋果」品牌推出。

高盛繼2019年成為首家與蘋果合作推出信用卡的銀行，也是美國Apple Pay「先買後付」功能的服務供應商，該行今年10月更明確與蘋果在消費者金融訂立長期合作關係至2029年，為用戶提供高息存款，與旗下「Marcus」高息戶口打對台。

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編輯：麥德銘