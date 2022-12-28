【新股IPO】粉筆2469孖展暫錄9999萬元　超購4倍

▲ 【新股IPO】粉筆2469孖展暫錄319萬元 未足額認購

內地職業教育培訓服務供應商粉筆 （新上市編號︰02469） 12月23日至30日招股，預料明年1月9日掛牌。截至周三（28日）下午約5時，粉筆孖展暫錄9999萬元，其中富途借出7400萬元，以公開集資額1980萬元計算，超額認購4.05倍。

粉筆計劃發行2000萬股，一成於香港作公開發售，招股價介乎9.5元至9.9元，集資最多1.98億元。粉筆每手（500股）入場費為4999.92元，花旗、中金公司、美銀證券為聯席保薦人。

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記者：宋佩恩