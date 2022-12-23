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【新股IPO】粉筆2469孖展暫錄1155萬元　未足額認購

新股IPO 17:41 2022/12/23

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【新股IPO】粉筆2469孖展暫錄319萬元　未足額認購

內地職業教育培訓服務供應商粉筆 （新上市編號︰02469） 12月23日至30日招股，預料明年1月9日掛牌。截至周五（23日）下午約5時，粉筆孖展暫錄1155萬元，其中富途借出800萬元，以公開集資額1980萬元計算，未足額認購。

粉筆2469招股，每手入場費約5000元，【下一頁】

粉筆計劃發行2000萬股，一成於香港作公開發售，招股價介乎9.5元至9.9元，集資最多1.98億元。粉筆每手（500股）入場費為4999.92元，花旗、中金公司、美銀證券為聯席保薦人。

追蹤新股消息，可瀏覽追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

【ET財智Talk】牛市重臨兩大條件 滙豐金融服務劉紹文剖析2023年港股選股策略！

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記者：宋佩恩

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