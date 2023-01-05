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【新股IPO】億華通2402孖展暫錄1928萬元、百果園2411超購近1倍（附表）

新股IPO 09:50 2023/01/05

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億華通及百果園12月29日起招股

內地燃料電池製造商億華通 （新上市編號：02402） 及水果零售商百果園 （新上市編號：02411） 周四（29日）起招股，億華通於周四（5日）截止招股，料下周四（12日）掛牌；百果園則於下周一（9日）截止招股，預計1月16日掛牌。

本文以一文方式，列出各新股孖展認購情況，供讀者參考：

新股 孖展認購額 超購倍數 截至申購日 招股詳情
億華通 （02402） 1928萬元 未足額 1月5日 【按此】
百果園 （02411） 9669萬元 0.98倍 1月9日 【按此】
粉筆    （02469） 3.41億元 16.2倍 12月30日（已截） 【按此】

截至周四（5日）上午約9時，億華通孖展暫錄1928萬元，其中富途借出900萬元，以公開集資額1.34億元計，暫未獲足額認購。億華通招股價介乎60元至70元，一手（50股）入場費約3838.32元。

百果園孖展暫錄9669萬元，其中富途借出6000萬元；以公開集資4895萬元計算，超購0.98倍。百果園招股價介乎5元至6.2元，一手（500股）入場費約3131.26元。

粉筆2469招股，每手入場費約5000元，【下一頁】

內地職業教育培訓服務供應商粉筆 （新上市編號︰02469）  周五（30日）已截止招股招股，預料明年1月9日掛牌。粉筆孖展暫錄3.41億元，其中富途借出1.58億元，以公開集資額1980萬元計算，超額認購16.24倍。

粉筆計劃發行2000萬股，一成於香港作公開發售，招股價介乎9.5元至9.9元，集資最多1.98億元。粉筆每手（500股）入場費為4999.92元，花旗、中金公司、美銀證券為聯席保薦人。

追蹤新股消息，可瀏覽追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

【ET財智Talk】牛市重臨兩大條件 滙豐金融服務劉紹文剖析2023年港股選股策略！

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記者：宋佩恩

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