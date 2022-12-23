【TikTok爭議】字節跳動揭TikTok員工　不當獲取記者個人資料

▲ TikTok母公司字節跳動（ByteDance）昨（22日）自爆，有員工不當取得2名記者的個人資料。

儘管TikTok多次否認與中國政府，共享用戶數據，但亦難以避免員工私下將用戶資料外洩。TikTok母公司字節跳動（ByteDance）昨自爆，有員工不當取得2名記者的個人資料。

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據外媒《路透社》引述字節跳動總法律顧問Erich Andersen的電子郵件指，今年夏季，該企為了查明內部員工對媒體洩密的來源，成立了一個專責調查小組。負責調查的人員，獲權限查看部分記者帳戶的個人數據，包括IP地址，以查明一名前《BuzzFeed》記者和一名《金融時報》記者，是否和TikTok員工有聯繫。

經第二次內部調查發現，有4名調查小組的員工濫用權限，以不當方式獲得該2名記者的個人資料。據悉，涉事的員工，有2名在中國，另外2名則在美國。目前，1人已辭職，其餘3人亦已被解僱。

Andersen補充，TikTok將重組相關的調查小組，該部門接觸用戶數據的所有途徑和權限已被取消。字節跳動首席執行官梁汝波亦稱，該企絕對不能冒誠信風險，損害我們的用戶、員工和利益相關者的信任。員工對數據的不當訪問嚴重違反了公司的行為準則，表示譴責這種行為。

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責任編輯：殷凱怡

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