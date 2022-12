拜登發表聖誕講話 呼籲美國人團結

每年聖誕節前夕,美國總統按照慣例發表全國講話。現任總統拜登在今年的講話中,呼籲美國人民要團結一致,放下政治取各等成見。同時,拜登亦針對近日當地出現的冷鋒作出呼籲,希望民眾趁早開始聖誕出遊。

拜登(Joe Biden)周四(22日)的演講指出,今年聖誕對過去數年經歷困難時期的美國猶為重要。他指新冠肺炎已奪去太多民眾相處時間,亦奪去逾全球多人性命,單在美國已有超過100萬人。

拜登稱疫情使全美多個家庭出現空位,導致很多人心碎。他更稱美國政治同時變得憤怒﹑刻薄及黨派分化,指美國社會更多時候把己國民眾視為敵人而不是鄰居,直言美國現時已過於分裂。

拜登呼籲民眾重新與他人建立聯繫,希望未來在政治上能充滿民主共和兩黨的合作。他亦引用自己的天主教信仰及過往失去家人的經驗,鼓勵美國人民展示更多同理心,更為團結。

Tune in as I deliver a Christmas address focused on what unites us as Americans and my optimism for the year ahead. https://t.co/4fIeG8dYSK