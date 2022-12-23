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拜登發表聖誕講話 呼籲美國人團結

環球社會熱點 13:00 2022/12/23

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每年聖誕節前夕，美國總統按照慣例發表全國講話。現任總統拜登在今年的講話中，呼籲美國人民要團結一致，放下政治取各等成見。同時，拜登亦針對近日當地出現的冷鋒作出呼籲，希望民眾趁早開始聖誕出遊。

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拜登（Joe Biden）周四（22日）的演講指出，今年聖誕對過去數年經歷困難時期的美國猶為重要。他指新冠肺炎已奪去太多民眾相處時間，亦奪去逾全球多人性命，單在美國已有超過100萬人。

拜登稱疫情使全美多個家庭出現空位，導致很多人心碎。他更稱美國政治同時變得憤怒﹑刻薄及黨派分化，指美國社會更多時候把己國民眾視為敵人而不是鄰居，直言美國現時已過於分裂。

拜登呼籲民眾重新與他人建立聯繫，希望未來在政治上能充滿民主共和兩黨的合作。他亦引用自己的天主教信仰及過往失去家人的經驗，鼓勵美國人民展示更多同理心，更為團結。

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聖誕節前美國天氣惡劣，多地面臨冷鋒及寒流來襲，交通出行嚴重受阻。拜登在聖誕講話亦促請美國民眾，如果有意在聖誕期間外遊或返鄉與家人團聚，最好現在開始出發。

拜登指美國天氣現時變得危險及具威脅，由奧克拉荷馬州（Oklahma）至緬因州（Maine）的天氣狀況惡劣，提醒民眾耍留意氣象局發出的警告。

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責任編輯：吳漢培

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