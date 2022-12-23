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【加密貨幣】幣安：確認已流失468億元　現階段無意上市　提供全時間提取資產服務

Hot Talk 12:35 2022/12/23

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【加密貨幣】幣安：確認已流失468億元　現階段無意上市　提供全時間提取資產服務

FTX爆煲一事令加密貨幣陷入寒冬，投資者更爭相逃離該市場，就連世界最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）的穩健度亦備受質疑。就近期關於幣安的各種傳言和小額提款潮，幣安官方回應指，所有用戶在幣安的資產都是1：1的支持，用戶也有權利隨時提幣，幣安會7x24小時支持和服務用戶的提幣需求。因此，如果用戶有任何的擔心，可以隨時將資產提走。

不過，幣安確認在12月12日至14日之間，平台淨提款就達到了60億美金（約468億元）。即使如此，公司表明其管理資產總額達75億美元，所以幣安的財務狀況非常健康，有足夠的資金儲備覆蓋日常運營，並度過任何艱難的周期。

同時，幣安亦強調不會挪用用戶的資金去做任何的交易或投資，也沒有任何借貸債務，也不在最近任何一家倒閉破產的公司債權人名單上。

現階段也無意上市　符當地監管要求

另外，關於幣安拒絕透露財務信息、財務黑箱的報導，幣安澄清，公司並不需要公開詳細的財務狀況，原因有二，一，上市公司必須對外、對他們的投資者公開公司財務細節，但幣安是一家私營公司，並非上市企業；二，幣安財務健康自給自足，沒有外部融資需求和外部投資者，現階段也無意上市。

再者，公司在許多設有當地業務的司法管轄區內，按照當地監管機構的要求，已經或正在分享運營及財務信息。因信息數量巨大，有些通常需要長達六個月的披露過程。

對於Mazars及四大會計師事務所拒絕服務幣安的問題，幣安指出，Mazars停止了與包括幣安在內的所有加密企業的合作，並非只針對幣安。對於傳統會計師事務所而言，對加密交易所進行鏈上整體儲備資產的驗證是非常困難的。加密企業整體儲備金的鏈上驗證是一個非常嶄新的領域，目前，公司仍在與願意為加密企業提供驗證服務的公司進行積極溝通。

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編輯：姚卓然

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