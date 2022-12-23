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【中國恒大】恒大擬下周二舉行「15恒大03」債權人會議　擬再進一步展期半年

股市 12:52 2022/12/23

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【中國恒大】恒大擬下周二舉行「15恒大03」債權人會議　擬再進一步展期半年

中國恒大 （03333） 旗下恒大地產公布，擬於下周二至周三（27日至28日）期間召開「15恒大03」債權人會議。恒大將提請「15恒大03」本金及利息的兌付日調整至2023年7月8日完成支付，原為本期債券本金及於2021年7月8日至2023年7月7日期間支付利息。

會議將涉及兩議案，為《變更本期債券持有人會議相關時間及豁免監票相關程序》及《調整「15恒大03」債券本金及利息兌付安排》。

「15恒大03」債券於2015年7月8日發行，發行規模82億元人民幣，票面利率6.98%，債券期限為7年期。今年6月「15恒大03」本息兌付日由2021年7月8日至2022年7月7日延長至2023年1月8日。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【ET財智Talk】牛市重臨兩大條件 滙豐金融服務劉紹文剖析2023年港股選股策略！

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記者：宋佩恩

地產 恒大 港股 中國恒大（03333）
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