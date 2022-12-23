▲ 【TVB】電視廣播再與黎瑞剛旗下公司交易 淨回籠1.95億港元

電視廣播（TVB，00511）公布，與大股東黎瑞剛持有少量股權的美國獨立內容工作室Imagine進行交易。TVB將從與Imagine合資公司ITT中，收取總值3500萬美元資本還款，當中2000萬美元會以Imagine 無投票權C類單位支付。

在另一項交易之中，黎瑞剛控制的公司將向TVB買入ITT 10%權益，總代價1000萬美元，包括價值1000萬美元未付息的待售票據和10份（佔5%）ITT A類單位。

TVB 2017年合資成立ITT 近兩年均錄虧損

TVB於2017年與Imagine合資成立ITT，雙方各持股50%，公司擬製作美國及國際市場的電視節目。據TVB最新公告，ITT於2020年、21年分別虧損2270萬美元和1410萬美元，而TVB早前已將部分股本注資轉為貸款，ITT至6月底仍欠TVB約7440萬美元本金承兌票據未還。

完成交易後，TVB將持有ITT已發行股本45%，和約9000萬美元連本帶息的承兌票據餘額，同時獲得Imagine不足5%的直接股權，和2500萬美元（約1.95億港元）。

TVB預期，不會從出售事項錄得損益，擬使用出售事項的所得款項淨額作為營運資金。TVB續指，待售票據到期日較長，出售事項可降低投資風險，但同時保持與Imagine在電視項目合作。

相關文章：

【電視廣播TVB】周日《獎門人》伙鄰住搞直播開賣 1.5小時吸金多少？

【電視廣播TVB】大股東黎瑞剛：未來一兩年須處理歷史遺留問題 揚言黃金時段收視達對手10倍

編輯：麥德銘