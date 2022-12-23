  • 19°C
香港時間 : 20221223日 (週五) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TVB】電視廣播再與黎瑞剛旗下公司交易　淨回籠1.95億港元

股市 12:16 2022/12/23

分享：

分享：

【TVB】電視廣播再與黎瑞剛旗下公司交易　淨回籠1.95億港元

電視廣播（TVB，00511）公布，與大股東黎瑞剛持有少量股權的美國獨立內容工作室Imagine進行交易。TVB將從與Imagine合資公司ITT中，收取總值3500萬美元資本還款，當中2000萬美元會以Imagine 無投票權C類單位支付。

在另一項交易之中，黎瑞剛控制的公司將向TVB買入ITT 10%權益，總代價1000萬美元，包括價值1000萬美元未付息的待售票據和10份（佔5%）ITT A類單位。

TVB 2017年合資成立ITT　近兩年均錄虧損

TVB於2017年與Imagine合資成立ITT，雙方各持股50%，公司擬製作美國及國際市場的電視節目。據TVB最新公告，ITT於2020年、21年分別虧損2270萬美元和1410萬美元，而TVB早前已將部分股本注資轉為貸款，ITT至6月底仍欠TVB約7440萬美元本金承兌票據未還。

完成交易後，TVB將持有ITT已發行股本45%，和約9000萬美元連本帶息的承兌票據餘額，同時獲得Imagine不足5%的直接股權，和2500萬美元（約1.95億港元）。

TVB預期，不會從出售事項錄得損益，擬使用出售事項的所得款項淨額作為營運資金。TVB續指，待售票據到期日較長，出售事項可降低投資風險，但同時保持與Imagine在電視項目合作。

相關文章：

【電視廣播TVB】周日《獎門人》伙鄰住搞直播開賣　1.5小時吸金多少？

【電視廣播TVB】大股東黎瑞剛：未來一兩年須處理歷史遺留問題　揚言黃金時段收視達對手10倍

編輯：麥德銘

港股 電視廣播（00511） TVB 黎瑞剛
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】美PCE通脹數據公布前　道指期貨升70點、納指期貨升0.2%（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】思派健康首掛半日升35%、一手帳面賺1300元　業聚醫療跌3%、報8.5元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌419點　阿里美股騰訊ADR低港2.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌419點　阿里美股騰訊ADR低港2.5%（不斷更新）
【初創寒冬】Zeek斑馬到家CEO：無計劃清盤、正重組業務　12.23結束貨運配送、數百快遞員欠薪（第二版）
【初創寒冬】Zeek斑馬到家CEO：無計劃清盤、正重組業務　12.23結束貨運配送、數百快遞員欠薪（第二版）
【美股期貨】美PCE通脹數據公布前　道指期貨升70點、納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】美PCE通脹數據公布前　道指期貨升70點、納指期貨升0.2%（不斷更新）
【騰訊700】馬化騰：內部貪腐問題「嚇死人」　直言「很多業務該砍就砍掉、不要留戀」
【騰訊700】馬化騰：內部貪腐問題「嚇死人」　直言「很多業務該砍就砍掉、不要留戀」
【澳門檢疫】澳門周五起取消港、台、外國入境人士「紅碼」及核酸檢測要求、港澳直通巴周六起恢復營運
【澳門檢疫】澳門周五起取消港、台、外國入境人士「紅碼」及核酸檢測要求、港澳直通巴周六起恢復營運
【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款