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【管理之道】Dell Technologies港澳區新舵手　藉三大管理原則迎壓力挑戰

10:00 2022/12/24

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Dell Technologies香港及澳門區總經理鄺家麒深信，若得到團隊員工的認同，大家自然會有一致的目標，當向著同一個目標進發，工作就會更加有效率及成果。

在變化多端的社會環境下，接任新角色可能是一項艱鉅的任務。尤其在競爭激烈的科技界，要引領團隊走向成功，新領導者自然更有壓力。不過，今年8月接任Dell Technologies香港及澳門區總經理的鄺家麒（Jackie）就深信，憑着3大管理原則，不但能戰勝壓力及困難，更能贏取團隊與客戶的信任。

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深耕科技界超過25年的Jackie，由業務銷售員做起，曾先後於Hewlett Packard Enterprise及Lenovo擔任銷售高管角色。於2021年9月加入Dell Technologies，成為香港企業銷售和全球客戶部門總監。直至今年8月，正式接任香港及澳門區總經理。

「信任」最重要　借鑑Jack Welch管理理念

Jackie笑言，當時臨危受命，壓力一定有。但他自認熱愛接受挑戰，認為壓力可化成動力，加上他曾於不同科企擔任高管，對於管理團隊有一定經驗，決心以行動展示實力。他提及多年來一直借鑑有「經營之神」之稱、通用電氣（GE）前行政總裁Jack Welch的3大管理理念：

優秀的商業領袖必須：(1)懂得創造一個願景、(2)能清楚闡明這個願景、(3)熱情地擁抱這個願景，並堅持不懈地推動及完成這個願景。

他表示，信任是管理工作開展的重要因素，若缺乏信任，員工會對管理者的決策產生質疑，甚至與領導者的關係緊張，導致團隊整體士氣低下。

因此，他認為作為一間企業的領導者，有責任創造出一個方向，旗下的團隊才能夠有目標。與此同時，領導者也必須清楚說明及解釋，為何（Why）、在哪裏（Where），以及如何（How）去實踐計劃，而且應親力親為，否則難以令團隊團結一致：「不可能只坐在辦公室紙上談兵，要令員工順服，就必須親身去做示範。」他再三強調，若得到團隊員工的認同，大家自然會有一致的目標，當向着同一個目標進發，工作就會更加有效率及成果。

Jackie以日前該企獲得的一項重要項目為例。他提及，香港金融管理局與香港銀行公會去年發出第三級數據備份諮詢（Secure Tertiary Data Backup，STDB），要求本地銀行做好風險評估和加強備份措施。他隨即帶領團隊與本地一間銀行洽商，「由第一天起，我就親自上門向對方作示範，其間也會堅持落手作跟進，與員工和銀行雙方進行商討，為求能達成取得協議的目標。」而最終，他也成功帶領團隊奪取此項目，該銀行終決定採用Dell Technologies的PowerProtect Cyber Recovery Solution（CRS方案）。

員工關係要取得平衡　忌太過「老友」

然而，要建立好從別人手中接下的團隊，需面對的挑戰也不少。Jackie直言，若步伐、節奏及目標要同步一致，領導者必須花時間與他們磨合和溝通，

要維繫長期信任，傾聽是基本，更應主動地觀察、分析和解決問題。

他也提到，自己會把姿態放低，讓員工感到被尊重。不過也會從中取得平衡，「若太過『老友』，工作起來或多或少會有束縛。」因此，給予適度關注和關懷已經足夠，適時也要建立管理威信。

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記者：曾曉汶

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