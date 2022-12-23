【烏克蘭戰爭】美指控俄經僱傭兵 向北韓購武攻烏

美國白宮周四（22日）指控俄羅斯，聲稱俄方秘密透過僱傭兵組織付款購買武器，包括向北韓購入火箭及導彈。有俄軍影子兵團之稱的僱傭兵組織「瓦格納」和北韓均駁斥美方指控。

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白宮發言人柯比（John Kirby）周四稱，「瓦格納」（Wagner）正於全球各地為俄軍尋找武器供應，以支援俄軍在烏克蘭的軍事行動。

他指控北韓向「瓦格納」提供戰術導彈和火箭，已收到款項並向後者交付首批武器。美方强調這批軍備違反聯合國安理會決議，宣布將向「瓦格納」實施進一步制裁。

「瓦格納」多次被控干犯戰爭罪及侵害人權罪，英國政府更指「瓦格納」在烏克蘭的戰士，已由今年3月的1,000人急增至近2萬人，相等於當地俄羅斯陸軍總數的1成。

柯比聲稱，「瓦格納」每月在烏克蘭的開支超過1億美元（約7.8億港元），現時的實力甚至足以和掌權的俄軍匹敵。

英國外相祁湛明（James Cleverly）也表示，英方同意華府的評估，更形容俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）向北韓求助，是俄羅斯絕望和孤立的標誌。

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但創辦「瓦格納」的當地餐飲業財閥兼普京盟友普里戈津（Yevgeny Prigozhin）駁斥美方指控，形容為流言蜚語和猜測。

北韓外交部也斥責相關説法毫無根據，强調北韓的立場保持不變，北韓也從來沒有與俄羅斯發生武器交易。

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責任編輯：鄭錦玲