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【元宇宙商機】搶先試玩Cisco Webex Hologram　可克服AR暈眩感？

10:00 2022/12/26

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思科（Cisco）去年藉著元宇宙熱潮，率先推出擴增實境（AR）會議方案Webex Hologram，結合Webex會議功能和沉浸式3D全息影像，為企業提供實時的會議解決方案。本報記者早前就於墨爾本舉行的Cisco Live 2022活動中，搶先試玩Cisco Webex Hologram，到底體驗如何？

【Cisco Live2022】聚焦混合辦公市場搶商機　思科：深信難以回到「舊方式」工作

【AI製圖】OpenAI發布3D模型工具Point-E　製圖時間僅一至兩分鐘

思科亞太區日本及大中華總裁Dave West日前接受本報訪問時就提及，後疫情時代混合辦公模式愈趨普及，「元宇宙」、虛擬協作等領域，也將成為該企重點發展方向。惟他也坦言，要發展元宇宙及令虛擬協作更普及仍需時，但也無阻該企的決心，甚至要更積極研發更多產品，為未來做好準備。

以去年首次亮相的Cisco Webex Hologram為例，雖然目前產品仍是試驗狀態，但發展進度良好。本報記者早前也搶先試玩Cisco Webex Hologram，透過戴上AR裝置，於Cisco live墨爾本會場與新加坡的思科員工遙距互動。

聲音、畫面同步　可展示不同角度

記者戴上AR眼鏡後，即可看到新加坡思科員工猶如真實地坐在對面，能從不同角度打量聊天對象，聲音及畫面也頗為同步。其後，對方拿起一本實體書並豎起，若以普通屏幕觀看，只能看到書背；但當戴上AR眼鏡後，就能夠透過不同角度看到書本，包括封面和封底。

其後，對方又利用手持的遙控器，先後拉出一部虛擬跑車及虛擬3D人體骨架。記者也能夠同時將跑車和人體骨架左右轉動、放大縮小。不過，鑑於首次試玩，本報記者在利用遙控器調整大小時，依然會不太暢順，稍微卡頓感，但不算太過嚴重。

    點擊圖片放大

至於外界總憂慮，體驗AR場景時容易造成頭暈、想吐的現象。但本報記者是次的體驗，就未有出現相關情況。

整體而言，目前Cisco Webex Hologram雖然仍正不斷改善中，未正式在市場上推出。但若以現時的狀況來看，已是不錯的進展。

記者：曾曉汶　墨爾本直擊

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