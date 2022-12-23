Salt Bae落場摸世界盃惹爭議 FIFA打破沉默展開調查

阿根廷奪得世界盃後，土耳其網紅名廚Salt Bae踏足球場並親手捧起大力神盃的畫面激起爭議。國際足協（FIFA）近日終於打破沉默，宣布就Salt Bae在球場觸摸大力神盃事件展開調查。

阿根廷央行為紀念世界盃奪冠 傳考慮紙幣印美斯肖像 【下一頁】

FIFA周四（22日）發出聲明，指經過內部檢視後，決定就周日（18日）世界盃決賽後有外部人士進入球場，近距離參與慶祝儀式展開調查。FIFA表示，將會採取相應內部行動。FIFA的調查明顯是回應Salt Bae涉嫌違規捧起世界盃的爭議。

Salt Bae在決賽後在社交平台發布影片及相片，顯示他人在球場內，與包括阿根廷球王美斯（Lionel Messi）在內等多名球員合照，更有他親吻及捧起世界盃的照片。網上流傳的影片更顯示，Salt Bae疑似不斷拉著美斯，意圖與對方合照卻被人側目。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4 ▲ 有指Salt Bae與恩芬天奴份屬好友。 ​​​​​​

Mismo caso que el sombrero. Acá Salt Bea queriendo el protagonismo de una Copa del Mundo… todos se quieren colgar del título y hacerse “virales”. El título es de Messi y de la Argentina. pic.twitter.com/KrqG6hBdzE — Enrique Beas (@EnriqueVonBeas) December 19, 2022

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但根據國際足協（FIFA）規定，只有名列球隊名單人士才能觸摸到獎盃。因此，Salt Bae舉動惹大批球迷及網民不滿與質疑。

Salt Bae事後亦有發布與美斯合拍的影片，以圖證明兩人關係，但批評聲浪仍然不止。據悉Salt Bae與FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）份屬好友，後者更在2021年1月時上傳一段在Salt Bae餐廳食飯的影片。

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責任編輯：吳漢培