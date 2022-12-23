亞洲最大生物科技展BIOHK2022　全球醫療器械製造商「業聚醫療」參展

亞洲最大的生物科技展「香港國際生物科技展 (BIOHK2022)」於2022年12月14日至17日假香港會議展覽中心舉行，吸引一眾業界頂尖企業參展，當中包括全球心血管介入治療器械領軍者「業聚醫療」。醫療及衛生界立法會議員林哲玄醫生在粵港澳大灣區生物科技聯盟會長暨香港國際生物科技展2022副主席黃達東的陪同下，親身蒞臨到業聚醫療攤位參觀，並與業聚醫療執行董事兼業務發展主管周靜忠先生進行交流，以示對集團的支持及重視。

▲ 林哲玄醫生（右三）在黃達東（右二）的陪同下，親身蒞臨到業聚醫療攤位參觀，與業聚醫療代表周靜忠（右四）進行交流。

此外，身兼粵港澳大灣區生物科技聯盟副會長的Worldstar Global Holdings Limited投資總監周光耀先生亦親臨攤位參觀。周光耀表示：「業聚醫療是心血管介入領域的翹楚，為業界、醫生與病患帶來很多創新的產品。今次在BIOHK2022參展，不僅讓公眾一睹其強大而尖端的心血管介入治療器械產品組合，亦讓他們了解集團創新的研發成果，進一步提升公司在業內的影響力。」據了解，Worldstar Global為業聚醫療首次公開發售前投資者，而業聚醫療是次參展BIOHK2022獲得Worldstar Global大力支持。

▲ 周光耀（右）指業聚醫療為業界、醫生與病患帶來很多創新的產品。

業聚醫療是全球會議的主要參與者之一，為EuroPCR的黃金會員以及2021年AICT-Asia PCR的白銀級行業合作夥伴，兩者均為心血管介入領域的世界頂級會議。近幾年，集團已於全球舉辦或參與約140次研討會、研習會、會議或小組討論會，對醫生進行教育或推廣產品，並接觸到許多專攻血管內介入領域的醫生和關鍵意見領袖。

(特約)