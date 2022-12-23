【券商點睇】光大看好內銀「親周期」表現 招行郵儲行CP值高

光大證券預計，明年內銀的收入和盈利增速有望雙雙提升。受按揭貸款集中重定價因素影響，明年第一季收入、盈利將繼續承壓，其後可能隨着經濟向好而呈現「前低後高」的特徵。其中，受息差拖累收窄影響，淨利息收入增速有望逐季提升；非息收入機構間表現分化，在國有銀行提振下，整體表現將趨於改善，預計2023年上市內銀收入增速為5.3%，較2022年提升2.6個百分點。

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總體來看，穩定經濟大盤對於防範金融體系系統性風險至關重要，階段性信用擴張有望推動風險逐漸緩釋。鑑於2022年宏觀經濟下行壓力較大，預計2023年信用成本可能小幅上行。預測2023年上市內銀的盈利增速為8%，較2022年提升0.4個百分點。從投資角度，該行建議投資者持續關注房地產的產業鏈景氣度提升、穩投資與寬信用等多重因素刺激，推動經濟逐步築底企穩帶來的投資機會。

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同時，以A股計，綜合近十多年內銀板塊月度及季度表現，多數年份的首季內銀板塊走勢較好，特別是1月份，剔除疫情影響的2020年，內銀板塊錄得相對收益的勝率超過90%。該行看好龍頭銀行經營的可持續性及穩定性。這些銀行無論是從房地產風險緩釋預期角度，還是從經濟修復帶來零售信貸與財富管理業務機會角度，均具有較大的估值提升彈性。當中以招商銀行（03968）及郵儲銀行（01658）的估值性價比較高。

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撰文：林衛