【政策點睇】美國出口管制影響浮現 中國進口晶片設備大減

據《華爾街日報》報道，中國11月進口的半導體製造設備大幅下降，主要受到美國限制對華出口技術的措施影響。文章引述中國海關總署的數據，中國客戶在11月購買了價值23億美元的晶片製造設備，按年大跌40%，另中國從美國進口的晶片製造設備下降至3.49億美元，大約是上年同期的一半。

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報道指，美國政府在10月對向中國出口先進製程的半導體和晶片製造設備出台了新的限制措施。當時美國商務部表示，希望防止美國技術用於提升中國的軍事和監控能力。有關措施不僅禁止美國公司向中國出口一系列晶片和晶片生產設備，而且其他國家的產品若使用了美國技術來生產，均一律禁止向中國出口。

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根據官方發布的數據，美國新限制令出台後，中國從美國、日本、韓國和荷蘭在內的主要貿易夥伴進口的晶片製造設備均有所下降，反映表明相關措施已經產生了直接影響。有分析認為，美國盟友的配合是美國出口控制措施取得成功的關鍵，有些晶片製造設備公司，甚至從中國工廠撤走員工並暫停在華業務，美國出口管控的威力可見一斑。

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撰文：林衛