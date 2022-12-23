【聖誕商機】餐飲業聖誕生意　料重回疫前8成水平

▲ 多項防疫措施於聖誕前「鬆綁」，有餐飲業代表指，可刺激市民的消費意慾。（林宇翔攝）

周日（25日）是聖誕節，不少市民計劃在平安夜和聖誕假期外出用餐，加上多項防疫措施於佳節前「鬆綁」，利好餐飲業商戶。有餐飲業代表稱，生意應可回復至疫前8成水平。

【香港製造】商經局與香港主要商會舉行會議 丘應樺：已去信美國貿易代表敦促撤回措施

盼新春前內地通關 吸來港設宴

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，聖誕檔期餐飲業訂座率由疫情前3成增至8成。隨着港府進一步放寬防疫措施，包括撤銷餐飲處所容量限制及宴會活動人數上限，黃認為可再刺激市民的消費意慾。加上留學生及其他從外國回港的市民亦可以直接進入食肆，再受最新一期消費券帶動，估計聖誕檔期可有疫情前8成水平的訂座率，情況已屬理想。

不過黃亦指出，由於政府早前放寬隔離限制，不少高消費群組一家到外國旅遊，相信生意不太有機會完全回復至疫情前水平，認為能達到疫情前9成生意額已十分理想。並表示，希望農曆新年前可與內地通關，吸引內地客赴港設宴，生意額有望額外再增2成。

酒吧方面，Triple 20 Pub負責人之一魏先生（Ken）亦表示，今年受惠防疫措施鬆綁，冬至開始更毋須快測即可光顧酒吧，於平安夜及聖誕節假期期間，訂座率連續數天已屆頂峰，預料今年營業額能回到疫情前水平。「我們主要做熟客生意，大部分熟客早已於12月初訂座。」

人均消費料有10至20%升幅

魏稱，過往平安夜及聖誕節期間的人均消費約500至600元，預料今年會有10至20%升幅。主要受惠於防疫措施放寬，顧客能趁節日假期重返酒吧聚會、消遣玩樂，預期他們會「叫多幾輪酒」，以及較多傾向選擇貴價酒。

【日本食品】日本明年將有逾7000種食品漲價 平均漲幅18%

【日本遊】11月訪日遊客逼近100萬 勞動力市場嚴重缺人

記者：李智美、楊嘉軒