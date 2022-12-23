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【券商點睇】國內航綫時刻佔比優勢顯 國航有望由虧轉盈

股樓投資 11:49 2022/12/23

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中泰證券指出，中國國航（00753）目前在北京、成都、深圳三地的國內航綫時刻佔比優勢顯著。測算2022年冬春航季公司在北京首都機場、成都雙流機場、成都天府機場及深圳寶安機場的國內航綫時刻佔比分別為66.4%、32.5%、30.6%、32%，均領先於其他航空公司。

【同場加映】溫股知新：波幅漸細 明年再計

中國國航定位於中高端公商務主流旅客市場，目前擁有中國最具價值的旅客群體，2021年常旅客貢獻收入佔公司客運收入的56.8%。截至2021年底，鳳凰知音會員已超過7,206.6萬人。疫情前，中國國航單位ASK營業成本與南航（01055）、東航（00670）相差不大，但公司客公里收益領跑三大航空公司。

【延伸閱讀】大行點睇： 光大睇明年恒指目標23000點 重點推薦8隻股份，請按【見下頁

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雖然2020至2021年公司業績受疫情影響承壓明顯，虧損額在三大航中最大。但疫情前公司國內航綫單客收入領先，高質量的航網布局有望使得公司在需求恢復後，獲得強於其他航司的議價能力，預計國內外航空運輸業務恢復正常後，公司盈利規模增長可期。該行考慮到公司國內航綫客源優質，國外歐美航綫時刻領先，航空需求復甦後業績有望迎來大幅提升，首次覆蓋給予「買入」評級。

【同場加映】青姐話：聖誕鐘 Dos & Don'ts

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撰文：林衛

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港股 買入 航空 中國 中國國航（00753）

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