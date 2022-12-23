▲ 【2023年展望】美銀：60/40投資組合明年有望重錄正回報 看好兩類股票、料經濟將溫和衰退

今年股債雙殺，投資者經歷糟糕的一年。美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett表示，經這一年後，廣受追捧的60/40投資組合勢將復甦，應會在明年產生正回報。

Hartnett看好債券在明年上半年的表現，並預計經濟衰退的持續時間為明年頭6至9個月，不會太嚴重或留下創傷。他表示，一旦證據清晰地表明利率峰值已過，企業利潤已走出谷底，下半年股市將緩慢走高。

大型科技股穩健 小型股看俏

Hartnett還表示，一旦投資者開始預期經濟復甦，小型股的前景「真的非常好」，更直言「我們不會回到零利率或量化寬鬆的世界，當時你只需持有大型科技股就萬事大吉，人們正在尋找市場中新的領跑者，其中將包括小型股。」

60/40投資組合即是將60%的資金投資於股票，40%投資於債券的投資策略。目的是藉由股票和債券價格走勢的負相關性，在風險與報酬之間取得平衡。

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編輯：姚卓然