美國參議院通過1.7萬億美元撥款法案 包括對烏克蘭援助

美國參議院周四（22日）通過一項涉及約1.7萬億美元（約13.3萬億港元）的撥款法案，將會轉交眾議院表決，通過後將避免政府停擺。法案内撥款項目，包括向烏克蘭和北約盟國提供約450 億美元（約3,510億港元）的緊急援助。

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參院周四以68票贊成對29票反對的票數通過法案，轉交眾院定於周五（23日）表決。聯邦政府資金將於周五耗盡，眾院如順利通過法案，總統拜登（Joe Biden）就能趕及在資金耗盡前簽署法案，避免政府陷入停擺。

參院也用口頭表決形式，通過延長政府撥款的處理限期一周至本月30日。眾院周五料也會批准延長限期一周，再就撥款法案表決。

根據撥款法案内容，美國於2023年財政年度的總撥款約1.7萬億美元，其中國防撥款為8,580億美元（約6.7萬億港元），非國防及國内項目撥款則為7,725億美元（約6萬億港元）。

撥款包括向烏克蘭和北約盟國提供約450億美元的緊急援助，及提供約400億美元（約3,120億港元）用於應對颶風、山火和洪水等天災。

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法案最大阻撓在於猶他州共和黨參議員Mike Lee要求對一項修正案表決，要求延續特朗普執政時期授權政府驅逐西南邊境移民的政策，並與國土安全部的部分資金捆綁處理，但進步派民主黨人反對延續這項政策並納入撥款法案。

整份法案内容長達4,000多頁，政府在周二（20日）凌晨時分才公布内容，議員沒有足夠時間仔細審查法案内容就要於國會投票表決。

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責任編輯：鄭錦玲