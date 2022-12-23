【串流平台】Netflix擬明年初起　打擊美國用戶共享密碼行為

▲ 共享帳戶只限於同住者，因此可透過 IP Address或裝置的ID等資料來規範。（法新社）

Netflix曾表示，多達1億用戶將密碼與家人朋友共享，而他們並非同住，這做法已影響該公司的收入。為打擊共享密碼行為，Netflix計畫於2023年初開始，向共享密碼的美國用戶收取額外費用。

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Netflix近年已在阿根廷、薩爾瓦多、洪都拉斯、多米尼加共和國和危地馬拉作試點，向共享密碼的用戶收取每月3美元（約23.4港元）的額外費用。據《華爾街日報》報道，這收費模式將於明年初進一步於美國地區實施。

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Netflix的用戶政策指出，共享帳戶只限於同住者，因此可透過 IP Address或裝置的ID等資料來規範。Netflix表示，收取額外費用的共享帳戶模式，會要求用戶使用密碼登入，但同時也會向主帳號的持有人進行代碼驗證，登入者需在15分鐘內輸入才可使用。

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責任編輯：陳卓賢