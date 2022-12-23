  • 19°C
香港時間 : 20221223日 (週五) 12:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【串流平台】Netflix擬明年初起　打擊美國用戶共享密碼行為

科技 11:03 2022/12/23

分享：

分享：

共享帳戶只限於同住者，因此可透過 IP Address或裝置的ID等資料來規範。（法新社）

Netflix曾表示，多達1億用戶將密碼與家人朋友共享，而他們並非同住，這做法已影響該公司的收入。為打擊共享密碼行為，Netflix計畫於2023年初開始，向共享密碼的美國用戶收取額外費用。

【Netflix共享帳號】Netflix「管理存取權與裝置」功能更新　允許遙距登出裝置（附教學）

Netflix近年已在阿根廷、薩爾瓦多、洪都拉斯、多米尼加共和國和危地馬拉作試點，向共享密碼的用戶收取每月3美元（約23.4港元）的額外費用。據《華爾街日報》報道，這收費模式將於明年初進一步於美國地區實施。

【Netflix進軍遊戲界】Netflix擬組新團隊　開發AAA級射擊遊戲

Netflix的用戶政策指出，共享帳戶只限於同住者，因此可透過 IP Address或裝置的ID等資料來規範。Netflix表示，收取額外費用的共享帳戶模式，會要求用戶使用密碼登入，但同時也會向主帳號的持有人進行代碼驗證，登入者需在15分鐘內輸入才可使用。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【串流大戰】YouTube新功能Primetime Channels登場　聚集逾30影片串流服務
2022/11/02
【串流大戰】YouTube新功能Primetime Channels登場　聚集逾30影片串流服務
【數據私隱】詐騙分子最常偽冒DHL　誘騙用戶洩漏個人資料
2022/11/04
【數據私隱】詐騙分子最常偽冒DHL　誘騙用戶洩漏個人資料
【Netflix原創IP】Stranger Things怪奇物語VR遊戲　2023年冬季推出（有片）
2022/11/08
【Netflix原創IP】Stranger Things怪奇物語VR遊戲　2023年冬季推出（有片）
【虛擬替身】Meta推「虛擬替身商店」　提供《怪奇物語》、Prada等服飾選擇
2022/12/13
【虛擬替身】Meta推「虛擬替身商店」　提供《怪奇物語》、Prada等服飾選擇

你可能感興趣

【串流大戰】YouTube新功能Primetime Channels登場　聚集逾30影片串流服務
16:40 2022/11/02
【串流大戰】YouTube新功能Primetime Channels登場　聚集逾30影片串流服務
【數據私隱】詐騙分子最常偽冒DHL　誘騙用戶洩漏個人資料
18:00 2022/11/04
【數據私隱】詐騙分子最常偽冒DHL　誘騙用戶洩漏個人資料
【Netflix原創IP】Stranger Things怪奇物語VR遊戲　2023年冬季推出（有片）
18:31 2022/11/08
【Netflix原創IP】Stranger Things怪奇物語VR遊戲　2023年冬季推出（有片）
Netflix 科技產品 串流 多米尼加 薩爾瓦多 洪都拉斯 阿根廷 危地馬拉 美國

上一篇文章

【Twitter改革】馬斯克稱9成用戶「只讀不回」　Twitter帖文增瀏覽量顯示功能

下一篇文章

「中銀香港科技創新獎」五大領域　獎勵總額達1000萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【不敵高科技】《阿凡達》續集採用高幀率製作　致多間日本戲院設備故障　
【不敵高科技】《阿凡達》續集採用高幀率製作　致多間日本戲院設備故障　
【飛行電動車】以色列電動車初創　完成首次無人駕駛飛行
【飛行電動車】以色列電動車初創　完成首次無人駕駛飛行
【架構重組】Intel拆分圖形芯片部門　前蘋果高層重新擔任首席架構師
【架構重組】Intel拆分圖形芯片部門　前蘋果高層重新擔任首席架構師
【創科政策】《香港創新科技發展藍圖》出台　實現香港「新型工業化」
【創科政策】《香港創新科技發展藍圖》出台　實現香港「新型工業化」
【Wi-Fi 6普及化】香港寬頻夥TP-Link推回收舊路由器獎賞　擬部署「智能家居即服務」
【Wi-Fi 6普及化】香港寬頻夥TP-Link推回收舊路由器獎賞　擬部署「智能家居即服務」
【共享汽車】港人搭Uber Taxi冠絕全球？　行程預約數量按年升逾50%
【共享汽車】港人搭Uber Taxi冠絕全球？　行程預約數量按年升逾50%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款