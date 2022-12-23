【烏克蘭戰爭】普京望戰事盡快完結 誓毀愛國者導彈系統

俄羅斯總統普京日前支持增兵，希望解決俄國軍事安全問題。但他近日公開宣稱，希望與烏克蘭的戰爭及早完結，強調俄國不想延長軍事衝突。昔京亦誓言會摧毀美國向烏克蘭提供的愛國者導彈防空系統，直指系統陳舊不足為懼。

【烏克蘭戰爭】普京同意增兵至150萬 強調開戰非俄之過 【下一頁】

昔京（Vladimir Putin）周四（22日）會見記者時表示，俄羅斯的目標並非加劇軍事衝突，反而希望完結與烏克蘭的戰爭，更稱想戰爭愈快結束愈好。普京亦重申，所有軍事衝突均循外交渠道以商討作結。

普京指參戰各方遲早會加入會議，並就停戰達成共識，只要反對俄羅斯的勢力愈早意識到這一點便更好。俄羅斯一直指是烏克蘭拒絕談判，烏方則強調俄軍必須停止攻勢，並放棄所有佔領的土地。

白宮發言人柯比（John Kirby）稱並無任何線索指出，普京為結束戰爭而有意談判。柯比反指普京的所作所為正好反映，對方持續利用暴力威脅烏克蘭人民，以及正升級戰爭。

美國網民大讚 澤連斯基講英文好過拜登 【下一頁】

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）亦表明，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪美期間，與美國總統拜登（Joe Biden）的會晤中無顯示烏克蘭已準備好談判。

關於近日美國向烏克蘭提供的愛國者導彈防空系統（Patriot missile air defense system），普京指系統古舊，亦不如俄軍S300防空系統有用，誓言俄國將摧毀愛國者導彈防空系統，直指援助徒勞無功，只是延長戰爭。

另外，普京指西方國家對俄羅斯石油實施的價格上限不會傷害俄羅斯的經濟，透露下周便會簽署法令，回應西方的油價上限措施。

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責任編輯：吳漢培