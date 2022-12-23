▲ 【TSLA】Tesla推無線充電板 售300美元、料2月出貨

Tesla（美：TSLA）網上商店顯示，推出無線充電板Wireless Charging Platform，最多可同時為三台設備充電，包括手機及耳機，定價300美元（約2340港元），料於明年2月發貨。

Tesla表示，此無線充電板受電動貨車Cyber​​truck棱角分明的設計和金屬造型所啟發，並配以Qi標準提供充電，提供15W快充。Tesla新產品被指與蘋果（美：AAPL）早於2017年曾推出的AirPower相似，蘋果最終於2019年取消銷售計劃，涉產品過熱及干擾問題。

目前於蘋果網店有售第三方的無線充電座，可同時為三台設備充電，售價介乎700港元至1200港元。

相關文章：

【TSLA】馬斯克：2025年之前不會再沽售Tesla股票 盤後反彈近3%

【TSLA】Tesla取代蘋果成為2022年最受散戶歡迎美股 散戶「愈跌愈買」？

【TSLA】Tesla電動貨車Cyber​​truck據報2023年底開始量產

記者：宋佩恩