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【石Sir午市閒談】今日推介維他奶國際、滔搏 　並分析受壓股比亞迪電子

股市 12:30 2022/12/23

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恒生指數中午收報19578點，跌100點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介維他奶國際 （00345） 、滔搏 （06110） ，並分析受壓股比亞迪電子 （00285） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

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欄名 : 石Sir午市閒談

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石鏡泉 滔搏（06110） 維他奶國際（00345） 比亞迪電子（00285） 投資推介 個股分析 市場動向 技術分析 港股 H股
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