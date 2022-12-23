BLA SEN u LOVE 慈善音樂會 陳百里博士到場鼓勵 SEN 學童  勉勵家長共同為香港培育小幼苗 

亞太女企業家協會(BLA) 於 12 月 20 日於中環街市舉行 SEN u LOVE 慈善音樂會，呈獻給一眾有學習障礙(SEN)的小朋友及家長，鼓勵社會共融，接納有需要而又被忽略的一群學童。

▲ 今次活動獲得商務及經濟發展副局長陳百里博士大力支持

今次的商界展關懷行動獲得香港政府商務及經濟發展副局長陳百里博士支持，蒞臨擔任主禮嘉賓。陳博士於會上致詞表示：「 每個小朋友都有自己天賦的潛能，包括在座每一位。 只要耐心發掘，學童的將來可以影響世界。過往很多成功人士都曾被界別為特別學習需要學童 (SEN)；包括諾貝爾得獎者遺傳學家 Carol Greider 曾患有學習障礙，世界著名導演史提芬史匹堡患有過度活躍症 (ADHD)， 動物學家 Temple Gradin 患有自閉症。社會的包容，會絕對讓香港經濟培育多一群生力軍。」

▲ 邀請到擁有傑出成就的社工詞人蘇偉健 (筆名喬星) 作分享嘉賓

音樂會更邀請到擁有傑出成就的社工詞人蘇偉健 (筆名喬星) 作分享嘉賓，他本人是患有大腦麻痹的病人， 憑個人的努力及媽媽的栽培，蘇先生曾獲第 14 屆十大再生勇士、第五屆青年領袖、2011 年香港精神大使、2016 年復康在職達人。現職為傷健協會全職社工， 繼續以生命影響生命。

蘇偉健先生亦為大會主題曲作詞，歌名為 << 見證未來>>， 憑歌寄意，每一句都道盡勉勵及希望：「如若挫折滿路途 才令你做更好. 願望面前 要奮力踏前 先可以實踐. 相 信天空多麼廣闊終點始終會望見」

受惠機構德毅家庭發展基金，是次籌款目標是讓一眾 SEN 小朋友，有機會體驗多樣性學習，接受不同類型的培訓，發掘學童異於常人的潛能。主席周宛賢女士表示：「香港有接近一成學童有不同程度的學習障礙，症狀比較輕微例如讀寫障礙、專注力不足、過度活躍症、自閉症等學童經常被社會忽略。 他們有着不同的學習能力、學習興趣、學習風格，教學配合恰當更可發現他們出眾的專長。 多謝中環街市今次借出香港地標， 活動希望引起更多公眾人士關注，一齊創造共融社會，培育香港特別的一群。」

▲ 局長更聯同藝人郭思及歌手崔碧珈與民同樂，一同感受世界盃的餘溫。

音樂會除有不同的音樂人蒞臨表演支持，更加邀請到香港足球代表隊與小朋友一起練習足球、物理治療師示範拉筋操，讓小朋友即時體驗多元化及不一樣的聖誕慶祝活動。

關於亞太女企業家協會

亞太女企業家協會匯集了一眾事業有成及熱心助人的職場女性，除了能夠同時兼顧家庭及事業，更積極參與社會慈善工作，本會期望團結社會上各行業的女性互相扶持， 共同塑造更美好的將來，進一步貢獻社會，造福社群，實踐本會宗旨 「透過互助互動讓事業女性輕鬆共贏」。

關於德毅家庭發展基金

基金會成立的宗旨是為有特殊教育需要的學生及其家庭提供協助和機會，並與本港各相關組織，例如學校、商界、非牟利慈善團體和政府機構等合作，冀望能善用社會資源，推廣多元思維。特別注重為特殊學習需要學生及其照顧者提供技能上的培訓及身心健康的照顧，提高特殊教育需要學生的自信心，專注力和社交技巧，完善個人發展。為特殊學習學生由學涯生活過渡至職涯生活做好準備。

(特約)