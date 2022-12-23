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【國泰293】國泰航空工會擬短期內發起「按章工作」　資方：保證航班如常運作、股價全日升2%

股市 16:38 2022/12/23

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【國泰293】國泰倒升1%　工會擬短期內「按章工作」謀福利　國泰保證航班服務如常運作

不少港人趁入境防疫限制放寬兼聖誕長假期之際外出旅遊。國泰航空 （00293） 公司空中服務員工會宣布，短期內將「按章工作」，意味國泰在聖誕節假期的航班或受影響。不過，國泰航空資方表示，保證航班服務將運作如常，乘客無需擔心。

國泰全日升1.99%，收報8.72元。

國泰工會在網站上以「若不現在行動，還待何時？」為題，指工會最近臨時會員大會獲得全數會員支持有關動議，並呼籲會員支持並以實際行動響應工會號召，爭取員工應得待遇。

而國泰航空表示，對工會委員會的決定及做法表示失望，認為工會立場與機艙服務管理團隊於12月20日會面時截然不同，有關行動無理。

國泰又指，機艙服務員員工大部份並非工會成員，且只有小部份空中服務員工會成員支持該工會委員會採取工業行動的呼籲，有信心同事如過去數年疫情保持專業，緊守崗位，向顧客保證航班服務將運作如常，無需擔心。

【ET財智Talk】牛市重臨兩大條件 滙豐金融服務劉紹文剖析2023年港股選股策略！

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【取消黃碼】國泰航空：有關調整將提高旅遊意欲　今季已增3,000班客運航班　國泰明年1月復飛布吉及名古屋

【國泰293】國泰航空工會開會討論待遇、不排除罷工或按章工作　資方：1月更表改善、保證航班如常

編輯：姚卓然

機艙服務員 航空 聖誕節 國泰航空 港股 疫情 國泰航空（00293）
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