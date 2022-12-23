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【新股IPO】思派健康首掛高開27.4%、一手帳面賺1020元　業聚醫療平開、開報8.8元

新股IPO 09:24 2022/12/23

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思派健康、業聚醫療、TechStar今日掛牌

從事特藥藥房業務、醫生研究協助業務及健康保險服務的思派健康 （00314）  、動脈及血管手術介入醫療器械製造商業聚醫療 （06929） 及特殊目的收購公司TechStar Acquisition Corporation（TECHSTARACQ-Z，07855）三新股首日掛牌。思派健康開報23.7元，較招股價18.6元高5.1元或27.4%，一手200股帳面賺1020元，業聚醫療開報8.8元，較招股價持平。TechStar則暫未有成交。

思派健康集資超額認購7.27倍，淨額1.2億元，一手中籤率15%。業聚醫療超額認購1.01倍，一手中籤率為46.12%，集資約3.67億元。

另外，TechStar獲輕微超額認購，投資者包括88名專業投資者，其中26名為機構專業投資者，自發售收取的所得款項總額將為100.1萬元。

【新股IPO】思派健康314超額認購近7.3倍　一手中籤率15%（附分配結果連結）

【新股IPO】業聚醫療6929一手中籤率為46%　抽3手穩獲一手（附分配結果連結）

【新股IPO】TechStar Acquisition Corporation7855獲輕微超額認購　將於明日上市

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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港股 IPO TECHSTARACQ－Z（07855） 業聚醫療（06929） 思派健康（00314） 特殊目的收購公司（SPAC）
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