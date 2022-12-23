  • 16°C
香港時間 : 20221223日 (週五) 09:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【FTX爆煲】薯條哥付約19.5億元天價保釋金、須接受家居軟禁　明年1月3日再出庭作證抗辯

股市 08:32 2022/12/23

分享：

分享：

【FTX爆煲】薯條哥付約19.5億元天價保釋金、須接受家居軟禁　明年1月3日再出庭作證抗辯

全球最大加密貨幣交易所之一的FTX創始人Sam Bankman-Fried（簡稱「薯條哥」或SBF）以2.5億美元（約19.5億港元）保釋金獲釋。

SBF在從巴哈馬被引渡後至美國紐約法庭，紐約聯邦法官為他判定有「高度限制性」的2.5億美元保釋方案，並同時等待欺詐和其他刑事指控的審判。在保釋條件下，SBF將被居家拘留和位置監控，並將被迫交出護照。

於22日當地時間2點19分，SBF走出曼哈頓的美國地方法院，他的父母、法律團隊和法庭保安陪在他身旁。除了「有史以來最大的審前保證金」的2.5億美元一攬子計劃外，他回加州父母家中後，將需要「嚴格」監督，包括被要求佩戴電子監控手鐲、接受心理健康諮詢，並限制自己在北區內外的旅行加利福尼亞州和紐約南部和東部地區。美國助理檢察官Nicolas Roos在庭上披露，容許SBF保釋是他同意接受引渡的重要條件。

SBF將於明年1月3日在紐約市出席由Ronnie Abrams法官主持的下一次聽證會，屆時他將提出抗辯並接受傳召。

日前，FTX聯合創始人Gary Wang和Alameda首席執行官Caroline Ellison兩人同意與美國檢方達成認罪協議，假如兩人提供具「實質性的協助」，將獲檢方建議減刑。

【ET財智Talk】牛市重臨兩大條件 滙豐金融服務劉紹文剖析2023年港股選股策略！

相關文章：

【FTX爆煲】薯條哥舊情人兼Alameda CEO承認詐欺　FTX另一創辦人同認罪

【FTX爆煲】薯條哥將於周三從巴哈馬飛往美國受審　新高管披露FTX仍擁逾10億美元現金（第二版）

【FTX爆煲】薯條哥SBF同意引渡到美國　日前遭美檢方控告8罪名

編輯：姚卓然

罪案 虛擬貨幣
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】金山雲以介紹形式雙重主要上市　下周五正式登陸港股

下一篇文章

【中港通關】彭博︰中國計劃明年1月放寬入境隔離要求　擬實施「0+3」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【初創寒冬】Zeek斑馬到家CEO：無計劃清盤、正重組業務　12.23結束貨運配送、數百快遞員欠薪（第二版）
【初創寒冬】Zeek斑馬到家CEO：無計劃清盤、正重組業務　12.23結束貨運配送、數百快遞員欠薪（第二版）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌419點　阿里美股騰訊ADR低港2.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌419點　阿里美股騰訊ADR低港2.5%（不斷更新）
【澳門檢疫】澳門周五起取消港、台、外國入境人士「紅碼」及核酸檢測要求、港澳直通巴周六起恢復營運
【澳門檢疫】澳門周五起取消港、台、外國入境人士「紅碼」及核酸檢測要求、港澳直通巴周六起恢復營運
【騰訊700】馬化騰：內部貪腐問題「嚇死人」　直言「很多業務該砍就砍掉、不要留戀」
【騰訊700】馬化騰：內部貪腐問題「嚇死人」　直言「很多業務該砍就砍掉、不要留戀」
【美股收市】道指曾瀉803點　收市跌348點　特斯拉跌9%（不斷更新）
【美股收市】道指曾瀉803點　收市跌348點　特斯拉跌9%（不斷更新）
【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款