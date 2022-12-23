▲ 【FTX爆煲】薯條哥付約19.5億元天價保釋金、須接受家居軟禁 明年1月3日再出庭作證抗辯

全球最大加密貨幣交易所之一的FTX創始人Sam Bankman-Fried（簡稱「薯條哥」或SBF）以2.5億美元（約19.5億港元）保釋金獲釋。

SBF 在從巴哈馬被引渡後至美國紐約法庭， 紐約聯邦法官 為他 判定有 「高度限制性」的2.5億美元保釋方案，並 同時等待欺詐和其他刑事指控的審判 。在保釋條件下， SBF 將被居家拘留和位置監控，並將被迫交出護照。

於22日當地時間2點19分，SBF走出曼哈頓的美國地方法院，他的父母、法律團隊和法庭保安陪在他身旁。除了「有史以來最大的審前保證金」的2.5億美元一攬子計劃外，他回加州父母家中後，將需要「嚴格」監督，包括被要求佩戴電子監控手鐲、接受心理健康諮詢，並限制自己在北區內外的旅行加利福尼亞州和紐約南部和東部地區。美國助理檢察官Nicolas Roos在庭上披露，容許SBF保釋是他同意接受引渡的重要條件。

SBF將於明年1月3日在紐約市出席由Ronnie Abrams法官主持的下一次聽證會，屆時他將提出抗辯並接受傳召。

日前，FTX聯合創始人Gary Wang和Alameda首席執行官Caroline Ellison兩人同意與美國檢方達成認罪協議，假如兩人提供具「實質性的協助」，將獲檢方建議減刑。

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編輯：姚卓然