【港股市況】聯通升近7%破頂　友邦、藥明生物升3%　聖誕假前恒指跌86點（不斷更新）

美股下挫，港股聖誕假前承接跌勢跌近百點。ATM跌1%，友邦 （01299） 、藥明生物 （02269） 逆市升3%，聯通 （00762） 升近7%，網上醫療股續弱，阿里健康 （00241） 跌近半成。恒生指數低開296點，早段曾轉升，其後再度反覆向下，恒指跌86點，收報19593點，成交假前淡靜，回落至799.6億元。科指跌2%，報4124點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】ATM跌1%，友邦 （01299） 、藥明生物 （02269） 逆市升3%，聯通 （00762） 升近7%。網上醫療股續弱，阿里健康 （00241） 跌近半成。恒指跌86點，收報19593點，成交假前淡靜，回落至799.6億元。科指跌2%，報4124點。

【16：00】恒指U盤前跌64點，報19614點。

【15：27】騰訊 （00700） 尾市跌0.5%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%。

【15：06】聯通 （00762） 最新升逾8%，大市跌約15點。

【15：03】和鉑醫藥 （02142） 愈升愈有，股價尾市升五成，高見2.74元，成交3313.9萬元。

【14：58】恒指跌幅收窄至50點內，報19634點，跌44點，科指跌1.7%，報4137點。

【14：49】福壽園 （01448） 午後升幅擴至一成，破頂高見7.17元。

【14：38】大市維持約百點跌幅，恒指報19578點，科指跌2.2%，報4117點。

【14：25】和鉑醫藥 （02142） 升幅擴大至逾41%，高見2.59元。

【14：09】比亞迪 （01211） 跌近5%，低見191.6元。

【14：01】聯通 （00762） 升6%破頂高見4.97元，中電信 （00728） 升逾2%。

【13：50】【電動車】比亞迪午後續挫4% 副總裁：約有兩到三成工人因新冠沒法上班 每天減產達3000輛、料未能達成年度目標

【13：37】【異動股｜生科股】和鉑醫藥午後曾升近四成 與科倫博泰生物醫藥簽署兩款產品分成協議

【13：26】【新股IPO】粉筆孖展暫錄319萬元 未足額認購

【13：20】和鉑醫藥 （02142） 公布全資子公司諾納生物與科倫博泰簽署兩項補充協議，股價午後逆市升3成，高見2.54元。

【13：10】中資電訊股個別發展，聯通 （00762） 升逾3%，中電信 （00728） 升近2%，中移動 （00941） 則跌近1%。

【13：03】美團 （03690） 午後初段跌2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.7%。

【13：02】比亞迪電子 （00285） 午後初段跌一成，低見24.15元。

【13：00】恒指午後初段跌約120點，報19558點，科指跌2.1%，報4.22點。

【12：58】【中國恒大】恒大擬下周二舉行「15恒大03」債權人會議 擬再進一步展期半年

【12：16】電視廣播 （00511） 股價半日跌逾2%。

【TVB】電視廣播再與黎瑞剛旗下公司交易 淨回籠1.95億港元

【12：00】恒生指數半日跌100點，報19578點，成交444億元。科指跌1.9%，報4129點。ATM跌0.4%至逾1%，友邦 （01299） 逆市造好，股價半日升3%。教育股續上，新東方在綫 （01797） 升4%再破頂。新能源車股隨Tesla下挫，比亞迪 （01211） 跌逾4%。

【11：42】比亞迪電子 （00285） 挫逾9%，比亞迪 （01211） 跌逾4%。

【11：34】上證半日升不足1點，深證微升2點，創業板指跌0.3%。

【11：10】【異動股】內地殯儀股福壽園大成交升7%、創逾一年高 近期獲北水力吸

【11：03】恒指最新跌約70點，報19608點，科指跌1.6%，報4142點。

【10：36】內地餐飲股續炒，海底撈 （06862） 逆市升3%，呷哺呷哺 （00520） 升逾2%，九毛九 （09922） 升逾1%。

【10：30】阿里健康 （00241） 跌4%，京東健康 （06618） 跌2%，平安好醫生 （01833） 跌逾1%。

【10：13】大市再度轉跌近100點。

【10：12】比亞迪 （01211） 挫逾4%，低見192.5元。吉利 （00175） 跌近2%，長汽 （02333） 跌2%，廣汽 （02238） 跌1%。

【10：02】大市轉升2點，報19681點。

【09：53】新東方在綫 （01797） 升勢未止，股價逆市再升逾3%，破頂高見56元。

【09：51】友邦 （01299） 升幅擴大至近3%，高見86.35元。

【09：48】騰訊 （00700） 倒升近0.15，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%。大市跌幅收窄至約68點，報19610點，科指跌0.8%，報4176點。

【09：46】【國美493】國美零售升2%、創始人黃光裕再向集團提供1.5億貸款 今年已密密減持、持股僅剩多少？

【09：43】友邦 （01299） 撐市，股價早段逆市升近2%，高見85.6元。

【09：42】國泰航空 （00293） 空中服務員工會宣布短期內將展開按章工作行動，惟國泰股價逆市升逾1%。

【09：38】港股早段跌幅收窄至約166點，報19512點。科指跌1.5%，報4150點。

【09：34】濠賭股偏軟，銀娛 （00027） 跌0.6%，金沙 （01928） 跌2%。

【澳門檢疫】澳門周五起取消港、台、外國入境人士「紅碼」及核酸檢測要求、港澳直通巴周六起恢復營運

【09：25】【新股IPO】思派健康首掛高開27.4%、一手帳面賺1020元 業聚醫療平開、開報8.8元

【09：25】【醫藥股】石藥跌1% 治療晚期實體瘤藥獲批在美臨床試驗

【09：25】【小米1810】小米低開近3% 總裁王翔將於月底退休 由盧偉冰接任職務

【09：21】ATM下跌，美團 （03690） 跌3%，阿里巴巴 （09988） 跌近3%、騰訊 （00700） 跌逾1%，恒生指數低開296點，開報19382點，科指跌2.3%，報4113點。

【09：13】期指開報19310點，跌370點或1.9%。

【08：52】老恒和釀造 （02226） 今早復牌。

【08：50】【新股IPO】金山雲以介紹形式雙重主要上市 下周五正式登陸港股

【08：27】恒指黑期跌314點，報19356點，道指期貨跌15點，報33193點。

【08：27】思派健康 （00314） 、業聚醫療 （06929） 及特殊目的收購公司Techstar （07855） 三新股今日掛牌。思派健康及業聚醫療昨暗盤個別發展。

【新股IPO】新股暗盤表現迥異 思派314一手最多賺1080元、業聚6926蝕150元

【08：07】【中港通關】彭博︰中國計劃明年1月放寬入境隔離要求 擬實施「0+3」

【07：48】【新股IPO】內地非學歷職業教育培訓機構粉筆2469招股 一手入場費約5000元

【07：45】港股ADR收報19346點，跌332點或1.7%。滙豐 （00005） ADR折合報47.99元，較港收市價低0.21元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報315.88元，較港收市價低7.92元或2.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.72元，較港收市價低2.18元或2.5%。

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【07：30】美國經濟數據強勁，加上首次申領失業救濟金人數反映勞工市場仍然強勁，市場對加息憂慮增，美股全日走勢向下，道指低開後跌幅擴大，午市一度急瀉803點，跌穿33000點關口，納指亦曾挫3.7%。道指最終跌348點或1%，收報33027點；納指跌2.2%，收報10476點；標指跌1.4%，收報3822點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業

責任編輯︰梁浩碩