【港股市況】聖誕假前恒指低開296點後曾倒升　騰訊早段轉升、友邦升3%領市（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下挫，港股聖誕假前承接近低開近300點。ATM下跌，美團 （03690） 跌3%，阿里巴巴 （09988） 跌近3%、騰訊 （00700） 跌逾1%，恒生指數低開296點，開報19382點，科指跌2.3%，報4113點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：36】內地餐飲股續炒，海底撈 （06862） 逆市升3%，呷哺呷哺 （00520） 升逾2%，九毛九 （09922） 升逾1%。

【10：30】阿里健康 （00241） 跌4%，京東健康 （06618） 跌2%，平安好醫生 （01833） 跌逾1%。

【10：13】大市再度轉跌近100點。

【10：12】比亞迪 （01211） 挫逾4%，低見192.5元。吉利 （00175） 跌近2%，長汽 （02333） 跌2%，廣汽 （02238） 跌1%。

【10：02】大市轉升2點，報19681點。

【09：53】新東方在綫 （01797） 升勢未止，股價逆市再升逾3%，破頂高見56元。

【09：51】友邦 （01299） 升幅擴大至近3%，高見86.35元。

【09：48】騰訊 （00700） 倒升近0.15，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%。大市跌幅收窄至約68點，報19610點，科指跌0.8%，報4176點。

【09：46】【國美493】國美零售升2%、創始人黃光裕再向集團提供1.5億貸款 今年已密密減持、持股僅剩多少？

【09：43】友邦 （01299） 撐市，股價早段逆市升近2%，高見85.6元。

【09：42】國泰航空 （00293） 空中服務員工會宣布短期內將展開按章工作行動，惟國泰股價逆市升逾1%。

【09：38】港股早段跌幅收窄至約166點，報19512點。科指跌1.5%，報4150點。

【09：34】濠賭股偏軟，銀娛 （00027） 跌0.6%，金沙 （01928） 跌2%。

【澳門檢疫】澳門周五起取消港、台、外國入境人士「紅碼」及核酸檢測要求、港澳直通巴周六起恢復營運

【09：25】【新股IPO】思派健康首掛高開27.4%、一手帳面賺1020元 業聚醫療平開、開報8.8元

【09：25】【醫藥股】石藥跌1% 治療晚期實體瘤藥獲批在美臨床試驗

【09：25】【小米1810】小米低開近3% 總裁王翔將於月底退休 由盧偉冰接任職務

【09：21】ATM下跌，美團 （03690） 跌3%，阿里巴巴 （09988） 跌近3%、騰訊 （00700） 跌逾1%，恒生指數低開296點，開報19382點，科指跌2.3%，報4113點。

【09：13】期指開報19310點，跌370點或1.9%。

【08：52】老恒和釀造 （02226） 今早復牌。

【08：50】【新股IPO】金山雲以介紹形式雙重主要上市 下周五正式登陸港股

【08：27】恒指黑期跌314點，報19356點，道指期貨跌15點，報33193點。

【08：27】思派健康 （00314） 、業聚醫療 （06929） 及特殊目的收購公司Techstar （07855） 三新股今日掛牌。思派健康及業聚醫療昨暗盤個別發展。

【新股IPO】新股暗盤表現迥異 思派314一手最多賺1080元、業聚6926蝕150元

【08：07】【中港通關】彭博︰中國計劃明年1月放寬入境隔離要求 擬實施「0+3」

【07：48】【新股IPO】內地非學歷職業教育培訓機構粉筆2469招股 一手入場費約5000元

【07：45】港股ADR收報19346點，跌332點或1.7%。滙豐 （00005） ADR折合報47.99元，較港收市價低0.21元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報315.88元，較港收市價低7.92元或2.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.72元，較港收市價低2.18元或2.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國經濟數據強勁，加上首次申領失業救濟金人數反映勞工市場仍然強勁，市場對加息憂慮增，美股全日走勢向下，道指低開後跌幅擴大，午市一度急瀉803點，跌穿33000點關口，納指亦曾挫3.7%。道指最終跌348點或1%，收報33027點；納指跌2.2%，收報10476點；標指跌1.4%，收報3822點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業

責任編輯︰梁浩碩