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【港股市況】聖誕假前恒指低開296點　ATM向下、跌1%至3%（不斷更新）

股市 09:27 2022/12/23

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港股市況不斷更新

美股下挫，港股聖誕假前承接近低開近300點。ATM下跌，美團 （03690） 跌3%，阿里巴巴 （09988） 跌近3%、騰訊 （00700） 跌逾1%，恒生指數低開296點，開報19382點，科指跌2.3%，報4113點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：25】【新股IPO】思派健康首掛高開27.4%、一手帳面賺1020元　業聚醫療平開、開報8.8元

【09：25】【醫藥股】石藥跌1%　治療晚期實體瘤藥獲批在美臨床試驗

【09：25】【小米1810】小米低開近3%　總裁王翔將於月底退休　由盧偉冰接任職務

【09：21】ATM下跌，美團 （03690） 跌3%，阿里巴巴 （09988） 跌近3%、騰訊 （00700） 跌逾1%，恒生指數低開296點，開報19382點，科指跌2.3%，報4113點。

【09：13】期指開報19310點，跌370點或1.9%。

【08：52】老恒和釀造 （02226） 今早復牌。

【08：50】【新股IPO】金山雲以介紹形式雙重主要上市　下周五正式登陸港股

【08：27】恒指黑期跌314點，報19356點，道指期貨跌15點，報33193點。

【08：27】思派健康 （00314） 、業聚醫療 （06929） 及特殊目的收購公司Techstar （07855） 三新股今日掛牌。思派健康及業聚醫療昨暗盤個別發展。

【新股IPO】新股暗盤表現迥異　思派314一手最多賺1080元、業聚6926蝕150元

【08：07】【中港通關】彭博︰中國計劃明年1月放寬入境隔離要求　擬實施「0+3」

【07：48】【新股IPO】內地非學歷職業教育培訓機構粉筆2469招股　一手入場費約5000元

【07：45】港股ADR收報19346點，跌332點或1.7%。滙豐 （00005） ADR折合報47.99元，較港收市價低0.21元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報315.88元，較港收市價低7.92元或2.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.72元，較港收市價低2.18元或2.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國經濟數據強勁，加上首次申領失業救濟金人數反映勞工市場仍然強勁，市場對加息憂慮增，美股全日走勢向下，道指低開後跌幅擴大，午市一度急瀉803點，跌穿33000點關口，納指亦曾挫3.7%。道指最終跌348點或1%，收報33027點；納指跌2.2%，收報10476點；標指跌1.4%，收報3822點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌419點　阿里美股騰訊ADR低港2.5%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業

責任編輯︰梁浩碩

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