▲ 【中港通關】彭博︰中國計劃明年1月放寬入境隔離要求 擬實施「0+3」

再有傳媒指內地計劃明年1月放寬入境人士隔離措施要求。彭博引述消息人士透露，中國計畫下月放寬入境隔離要求，正考慮「0+3」方案，即入境人士無須要前往酒店隔離，但入境首3日仍將要受部分措施限制，目前仍未清楚該3日的限制情況，亦未知實施日期。

此前香港衛視報道，中國將於2023年1月3日起不再採取境外入境前往隔離設施隔離的措施，優化為「0+3」的政策。

目前內地施行的入境隔離措施為5天集中隔離+3天居家隔離，期間賦碼管理、不得外出。

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責任編輯︰梁浩碩