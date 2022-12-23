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【中港通關】彭博︰中國計劃明年1月放寬入境隔離要求　擬實施「0+3」

Hot Talk 08:07 2022/12/23

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【中港通關】彭博︰中國計劃明年1月放寬入境隔離要求　擬實施「0+3」

再有傳媒指內地計劃明年1月放寬入境人士隔離措施要求。彭博引述消息人士透露，中國計畫下月放寬入境隔離要求，正考慮「0+3」方案，即入境人士無須要前往酒店隔離，但入境首3日仍將要受部分措施限制，目前仍未清楚該3日的限制情況，亦未知實施日期。

此前香港衛視報道，中國將於2023年1月3日起不再採取境外入境前往隔離設施隔離的措施，優化為「0+3」的政策。

目前內地施行的入境隔離措施為5天集中隔離+3天居家隔離，期間賦碼管理、不得外出。

【中港通關】內地據報明年1月3日起全面通關　入境政策改為「0+3」

【中港通關】李家超：今日起「健康驛站」名額再增300個至每日2800個

【中港通關】據報中港可於1月上旬通關、1月9日為其中一個「吉日」　僅需3天家居監察

【ET財智Talk】牛市重臨兩大條件 滙豐金融服務劉紹文剖析2023年港股選股策略！

責任編輯︰梁浩碩

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