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【中港通關】中國據報計劃明年1月實施「0+3」　另傳入境處已安排管制站人員重返所屬口岸當值

Hot Talk 12:45 2022/12/23

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【中港通關】中國據報計劃明年1月實施「0+3」　另傳入境處已安排管制站人員重返所屬口岸當值

再有傳媒指內地計劃明年1月放寬入境人士隔離措施要求。彭博引述消息人士透露，中國計畫下月放寬入境隔離要求，正考慮「0+3」方案，即入境人士無須要前往酒店隔離，但入境首3日仍將要受部分措施限制，目前仍未清楚該3日的限制情況，亦未知實施日期。

另外，據本地傳媒引述消息指，各紀律部隊亦已開始準備工作，當中，負責管理旅客出入境事務的入境處，近日已發出內部通告，安排所有已調離管制站的人員，在下周三（28日）起，陸續重返所屬口岸當值，並要熟習工作流程。

至於又有消息人士透露，站務人員、保安等員工，正陸續調回高鐵西九龍站駐守，同樣因疫情停用的羅湖站及落馬洲站亦陸續有員工返回站內工作，疑為通關做準備。

此前香港衛視報道，中國將於2023年1月3日起不再採取境外入境前往隔離設施隔離的措施，優化為「0+3」的政策。

目前內地施行的入境隔離措施為5天集中隔離+3天居家隔離，期間賦碼管理、不得外出。

【中港通關】內地據報明年1月3日起全面通關　入境政策改為「0+3」

【中港通關】李家超：今日起「健康驛站」名額再增300個至每日2800個

【中港通關】據報中港可於1月上旬通關、1月9日為其中一個「吉日」　僅需3天家居監察

【ET財智Talk】牛市重臨兩大條件 滙豐金融服務劉紹文剖析2023年港股選股策略！

責任編輯︰梁浩碩

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