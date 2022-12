【TSLA】Tesla曾再瀉3%　馬斯克揚言兩年不減持　仍難挽頹勢

Tesla(美:TSLA)年內股價大跌逾6成,連帶行政總裁馬斯克(Elon Musk)拱手讓出「世界首富」寶座。Tesla周四股價再跌近9%,創近兩年新低,馬斯克最新公開表態稱,未來至少18至24個月都不會減持Tesla股權。

Tesla再跌3.1%,報121.53美元,約處兩年低位。

馬斯克在推特空間(Twitter Space)與Twitter投資者Ross Gerber公開對談,馬斯克稱:

你可以得到我的保證,我不會再賣(Tesla)股份,直至從如今計起的兩年後。明年在任何情況都不會賣,後年也很大機會不會減持

(You certainly have my commitment I won’t sell stock until, I don’t know, probably two years from now. Definitely not next year under any circumstances and probably not the year thereafter)